Hajduk dočekao Ivanovskog: Olakšanje je golemo. Idemo korak po korak, sad je Istra, pa Kup, pa Dinamo, sve želimo dobiti!

Mirko Ivanovski se osjeća kao Cristiano Ronaldo, konačno je i on zabio gol i može odahnuti: uh, da je i ta noćna mora prošla, a golgeterska suša baš je potrajala.

Usporedba je možda pretjerana, ali čekao je Juventus svoju investiciju, a čekali su Mirko i Hajduk!

Ivanovski je vratio osmijeh na lice, taj mali, sasvim običan golčić izbliza, (pa da nije sličan Ronaldovu?!) vraću nadu da Hajduk u Slaven Belupu nije trgovao bez veze i da je Ivanovskog trebalo samo... dočekati.

Evo Mirka. Gol što ga je zabio iz penala u Zaprešiću ne računamo. Čekali smo gol iz igre. Prvi. Sad će poteći...

‘Važno je dati mala gol’

Golčić taman iz poučka starog trenerskog majstora Ilesa Spitza koji je običavao reći:

- Važno dati mala gol! – mučio se hrvatskim mađarski trenerski prorok, ali su mu poruke bile jasne kao dan.

Ivanovski nam priča:

- Osjećaj je odličan, skinuo sam teret s leđa, olakšanje je golemo. Nebitno je li mali ili veliki gol, svaki mi je gol najdraži, svaki idući još važniji... Svaki gol slavim kao da je zadnji u karijeri!

Nedajbože zadnji...

- Ma da, samo kažem, svaki mi je najdraži. Jesam, gubio sam samopouzdanje kad nam nije išlo, ne samo meni, nego cijeloj ekipi. Ali sam se i bodrio, govorio sam sebi bit će bolje. Jer, nije sve ni bilo do mene. Cijeloj ekipi nije išlo.

Jeste li već imali takvih trenutaka u karijeri?

- Jesam, ranije u Turskoj, deset utakmica nisam zabio, na polusezoni sam raskinuo ugovor i otišao. Međutim, vidite da nisam zaboravio zabijat golove!

Kopić vam je stalno vjerovao. Jeste li pomislili da vas možda novi trener Vulić neće stavit u prvih jedanaest?

- Trener Kopić me stavljao, znao je da nije samo do mene što ne mogu zabit. Izgledalo je loše, a ja nisam ni imao top-prilika da zabijem. Kad je došao trener Vulić vidio sam od prvog dana i treninga da i on računa na mene. A da me nije stavio u prvih jedanaest imao bi pravo, jer dugo nisam zabio. A ja bih čekao šansu s klupe. Sad sam zabio i dobro kažete: mali gol za veliku radost. I da krene na bolje!

Navijači najbolji u Europi

Vratio se i Caktaš, nada je da će vas Mijo razigrati?

- Iskreno, ja sam do sad imao samo jednu pravu loptu za šansu i to u Koprivnici, dodao mi je Jairo. Izašao sam iskosa, sam na golmana, nisam zabio. To mi je do ove utakmice s Rudešom bila jedina prava šansa kakvu očekuje svaki napadač. Zadnju utakmicu smo, hvala Bogu, imali šansi i hvala Bogu da sam zabio. Povratak Caktaša nam znači puno, on je naša “desetka” i ja od njega očekujem dobiti lopte koje želim.

Navijači? Bili su nestrpljivi?

- Šta da kažem, oni su najbolji, na Balkanu i u Europi, znao sam gdje dolazim... Logično da su bili nezadovoljni zbog krize, sad su došle promjene i već smo pokazali da će bit bolje.

Koliko ćete zabit? I kako vidite Hajduk u nastavku sezone?

- Koliko da zabijem? To nikad ne pričam. Samo da me Bog i zdravlje služi. A sve drugo osim plasmana u Europu, bila bi katastrofa za Hajduk. Toga smo i te kako svjesni. Idemo korak po korak, sad je Istra, pa kup, pa Dinamo, sve želimo dobit! A do kraja sezone ćemo vidjet gdje ćemo bit.