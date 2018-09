Zoran Vulić: Imao sam osjećaj kao da lebdim, kao da sam negdje gore na tribini, kao da to nije stvarnost

Zoran Vulić u svojoj je premijeri u petom poljudskom trenerskom mandatu prekinuo šest kola dugi niz bez pobjede na startu prvenstva. Na presici nakon susreta odavao je baš dojam kao da mu je pao kamen sa srca.

- Teška, zahtjevna utakmica, baš zbog te psihologije, što smo morali dobiti. Nije bilo straha kod igrača, od prve minute su htjeli, ali nervoza je bila prisutna. Momci su reagirali odlično, ali imali su pokoji "black out", pogotovo tijekom prvog dijela. Treba ih shvatiti. Rudeš je namučio i Dinamo i Rijeku. Zasluženo smo pobijedili. To je najbitnije, da smo ovo apsolvirali – naglasio je Vulić kojeg je na izlasku iz svlačionice na teren pred početak susreta dočekao pljesak s tribina. Kao igračima, ni njemu nije bilo lako.

- Nisam ni čuo pljesak koliko sam bio nervozan. Imao sam osjećaj kao da lebdim, kao da sam negdje gore na tribini, kao da to nije stvarnost – pojašnjavao je slikovito Vulić.

Caktaš je opet kapetan i odigrao je na visokom nivou, iako ste i dan ranije rekli kako će zasad traka ostati kod Juranovića, a Borja se vratio u početni sastav?

- Neću reći da je to težak teret za Juranovića, ali stariji igrači moraju uzeti odgovornost. Caktaš je djelovao kao vođa, on mora preuzeti odgovornost. Dijete je kluba, ima godina, iskustva, normalno je da je odigrao ovako dobro. Iako je tražio zamjenu, osjetio je opet koljeno, nisam htio mijenjati.

Borja nam isto donosi iskustvo, odigrao je solidnu utakmicu. Najvažnije ga je vratiti u život, ako to napravimo stabilizirat ćemo obranu – naglasio je Vulić.

Zamjene u nastavku?

- Na Filipu se tijekom drugog dijela vidjelo da mu fali utakmica, dobar je igrač. Tu sam zamjenu Filip - Bradarić pripremao. Jairo je osjetio aduktor, a Jradi po mojim ocjenama nije odigrao na nivou koji sam očekivao od njega.

Na pitanje je li kod igrača osjetio da imaju povjerenje u njega, da mu vjeruju da može Hajduk izvući iz ove situacije, Vulić je dao odrješit odgovor.

- Što znači vjerovati? Oni nemaju što vjerovati, profesionalci su i tako se moraju ponašati, imaju ugovore.

No, nije se dao Vulić uljuljati pobjedom.

- Zadovoljan sam razinom agresije, ali imali smo tih rupa koje se ne smiju događati. Moramo to svesti na minumum. Prava momčad bi nas kaznila. Reagirali su momci ukupno dobro, ali nije im bilo lako. Junački su iznijeli utakmicu do kraja. Moramo se sada fokusirati isključivo na Istru, samo o tome razmišljati.

Opservacija sedme sile je bila da ovoliko dubinski lopti, ubačaja s bokova nismo vidjeli cijele sezone. Jednog je igrača Vulić pritom u analizi posebno apostrofirao.

- To je povijesni osnov Hajdukove igre, igra preko bokova. Moram pohvaliti cijelu momčad, ali jedan igrač mi se jako svidio on se zove Hamza. Dobar je igrač, trkač, razigravač. Kada igra sam iza, to mu je odlična pozicija. Ovo što je odigrao, daj Bože da odigra na ovom nivou do kraja prvenstva – poželio je Vulić.