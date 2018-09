Ivanovski: Idemo malo pomalo, ne može sve preko noći

Prva je pobjeda na kontu, lakše se diše na Poljudu. Dočekali su Hajdukovi navijači i napokon pravu partiju novog-starog kapetana Mije Caktaša. Zabio je Mijo dva gola, mogao i treći, razigravao, vraćao se u obranu i oduzimao lopte, bio rastrčan... Odlična partija. Šteta što nakon završetka utakmice nije bio dostupan za izjave, no zato se pred novinarima našao onaj drugi strijelac, Mirko Ivanovski koji je konstatirao kako je Hajdukova pobjeda zaslužena.

- Napravili smo sve što je trener rekao i što smo vježbali ovaj tjedan. No, još uvijek igra nije prava, nije to to. Idemo malo pomalo, ne može sve preko noći. Imali smo dosta situacija gdje smo morali bolje reagirati prema naprijed, ali doći će to na svoje – rekao je Ivanovski koji je poentirao za 2:0, što mu je drugi gol u bijelom dresu.

- Svojim dosadašnjim učinkom u Hajduku ne mogu biti zadovoljan, a danas je bilo OK. Od napadača se traži da zabija golove i rješava utakmice, a kad to ne radi onda je normalno da ga se kritizira. Navikao sam na to, ne stvara mi veliki pritisak.

Koliko je novi trener Zoran Vulić promijenio stvari?

- Donio je povećanu agresivnost, rekao nam je kako Hajduk doma morati igrati agresivnije. U prethodnim utakmicama teren je bio loš, pa agresija baš i nije bila moguća. Kad je teren dobar, igra te sama ponese.

Visoko ste napadali goste od samog početka?

- Da, dosta smo radili presing, ali ciljani. Znali smo kad trebamo napasti, nismo se „ubijali“ pa kasnije ostajali bez snage u zadnjoj trećini. Oduzeli smo im dosta lopti.

Vratio vam se Caktaš, sigurno vam to mnogo znači?

- U svakoj momčadi „desetka“ mora biti najvažniji igrač, uz zadnjeg veznog koji oduzima lopte i dijeli ih dalje, što je nama Barry. Kad se razigra cijela momčad, onda to drugačije izgleda.

Sada bi nakon prvog trijumfa trebalo biti lakše?

- Trebalo bi, ali još moramo raditi. Tek smo pet dana s novim trenerom. Očekujemo još noviteta u igri.

Navijači su bili zadovoljni, zvali su vas nakon utakmice pred sjevernu tribinu?

- Naravno, uvijek su svi zadovoljni kad se pobijedi. Imali su pravo vrijeđati nas jer smo gubili i igrali loše.

I dok se Ivanovski istaknuo pogotkom, u obrani je vrlo dobro odigrao Stipe Vučur. Ne samo u sprječavanju gostujućih napada, već je bio opasan i na suprotnoj strani. Dvaput je bio blizu postizanja pogotka, prvo je glavom tukao preko grede, a onda je probao i „škaricama“, no Picak je obranio.

- Šteta što bar „škarice“ nisu ušle, bilo bi mi drago. Bit će još prilika! – kaže Stipe, koji također smatra da je Hajduk zasluženo slavio.

- U prvom poluvremenu mogli smo postići još koji gol više pa bi utakmica bila riješena ranije. Dosta smo ovaj tjedan pričali s trenerom i mi unutar momčadi, znali smo da moramo krenuti agresivno i napadački. Tako je i bilo. Svaka je pobjeda bitna za samopouzdanje, pogotovo nama u ovoj situaciji. Nadam se da ćemo sad krenuti u pobjedničku seriju.