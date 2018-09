Komentar na prepucavanja na Poljudu: Zaboli me za brojke, prezentirajte ih dioničarima, navijačima dajte rezultat

Hajdukov "nadzornik" Ante Šalinović odlučio je izaći u javnost s jedanaest kartica teksta!? Svaka kartica ima 1800 slovnih znakova, pa sad vi vidite koliki je teret bio na njegovoj duši. Pritiskalo ga je i odlučio se iznijeti niz svojih zapažanja o Hajduku.

Iznio je iz zanimljivih promišljanja oko način izbora kroz udrugu Naš Hajduk, misli kako bi trebalo razmisliti i o tome da glasuju i drugi, ne samo članovi Udruge. Isto je tako govorio o licemjerstvu jer su i neki drugi članovi kluba znali za odnos sa sucima, a platio je buletu samo Ivan Kos.

No, počeo je sa šumom brojki, izračuna, procjenama vrijednosti igrača... Našlo se tu koječega, raznih, po njegovim riječima argumenata, kojima prisnažuje kako sami model "narodnog Hajduka" nije upitan.

No, gospodine Šalinoviću, iskreno, boli me briga za te brojke. Kao što bi trebala boliti briga i prosječnog navijača bilo kojeg nogometnog kluba. Naravno, klub treba biti pozitivan i održiv i to je sve što me kao nogometnog navijača zanima. Sve ostale brojke u detalje izložite onima koje to treba zanimati, recimo na Skupštini dioničara.

Navijača nogometnog kluba, barem mene, zanima nogomet i zanima me rezultat. A kad pogledam utakmicu Hajduka, a još gore kad bacim oko na tablicu... Ajme majko. To kako ste vi unutar kluba poslovali, kakva je strategija, politika, bilanca, račun dobiti i gubitka prije i nakon oporezivanja, likvidnost... Pa kad ste u medijima vidjeli takve brojke nekih velikih europskih klubova? Poslujte pozitivno, svaka čast, ali mene zanima nogomet, rezultat, pobjede, igra... To je ono što se vidi, a to je već godinama, uz poneki bljesak, užasno.

A opravdanja kako je financijska strana dobra, to je kao da gledate loš film, ali producent kaže da je budžet bio tanašan i nije želio u minus, da je uzeo glumce s fakulteta kojima je to prvi film, kako ni kamera nije bila profesionalna, ali da će, možda, za desetak godina snimiti film s pravim glumcima. Mene bi od svega toga kao gledatelja filma samo zanimalo to da je film – loš. I neću ga gledat'.

A nije na nama da se brinemo kako će taj producent platiti bolje glumce, naći boljeg režisera i kupiti bolje kamere.