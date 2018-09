Poljud kao Galipolje: prosječno trajanje trenera Hajduka je jedva pet mjeseci, samo su Tudor i Burić odradili cijelu sezonu

Prosječno trajanje trenera u Hajduku u zadnjih 15 godina je tek nešto više od pet mjeseci! Dakle, ako bude na nivou tog prosječenog poljudskog trenerskog roka trajanja, novi trener koji će naslijediti Željka Kopića izdržat će taman do početka drugog dijela sezone. Ukoliko se u međuvremenu napokon na Poljudu nešto drastično ne promjeni u pogledu sustava/organizacije rada, poimanja nogometa, već za proljeće bi sukladno tom trendu "bijeli" mogli tražiti idućeg novog trenera. Jer povijest nam govori - tko sada sjedne na klupu, neće kraj sezone dočekati na njoj.

Željku Kopiću presudilo je na koncu navodno druženje s Igorom Štimcem. To ga je gurnulo kada je već stajao na ivici ponora zbog preduge serije slabih rezultata, ali i situacije u svlačionici u posljednje vrijeme koja je bila daleko od idealne. Međutim, sve to je samo posljedica, vrh ledenog brijega, nagomilanih problema, propusta, pogrešaka napravljenih u klubu na brojnih razinama, umnogome prethodne vladajuće garniture iako se ni nova nije snašla što se vidi. Sve je to na koncu rezultiralo aktualnim stanjem koje je dovelo do promjene na klupi. Nove.

Pa će Hajduk sada dobiti 35. trenera u posljednjih 15 godina. Za to vrijeme prosječni trenerski vijek na Poljudu bio je tek 5,3 mjeseca. Na klupi su se od sezone 2003/04 mijenjali Zoran Vulić, Petar Nadoveza, Ivan Katalinić, Blaž Slišković, Igor Štimac, Miroslav Blažević, Ivan Gudelj, Luka Bonačić, Zoran Vulić, Ivan Pudar, Mario Čutuk, Sergije Krešić, Robert Jarni, Goran Vučević, Ante Miše, Ivica Kalinić, Joško Španjić, Edoardo Reja, Stanko Poklepović, Joško Španjić, Goran Vučević, Ante Miše, Krasimir Balakov, Mišo Krstičević, Igor Tudor, Hari Vukas, Stanko Poklepović, Goran Vučević, Hari Vukas, Damir Burić, Marijan Pušnik, Marko Lozo, Joan Carrillo i Željko Kopić. Čeka se sljedeća žrtva.

Nevjerojatno, ali u tom periodu jedina dvojica koja su odradila cijelu sezonu u Hajduku od početka do kraja bila su Igor Tudor i Damir Burić. Prije njih takav "luksuz" imao je Zoran Vulić u sezoni 2002/03. A što god mi mislili o zadnjim mjesecima njegovog rada, sada je "potrošen" i Kopić. Na Poljudu gutaju trenere kao tablete. Troše trenere i dobre i loše, ne ulazimo uopće pritom pojedinačno u dublje analize. Valjda se misli da će promjena trenera riješiti sve druge nedostatke u klubu.

Makar, recimo teško je i dan danas dobiti jasan razlog zašto je primjerice 2016. godine morao otići Damir Burić. Ili je li baš morao tri godine ranije Mišo Krstičević otići pred finalom kupa. Sjetimo se i odlaska Igora Tudora početkom 2015. kada je "puklo" pred početka prvenstva. U tada u odnosu na sadašnju mnogo lošijim financijskim situacijama. Ukupno je situacija porazna. Hajduk ubojica trenera.

Toliko promjena i takvo trenersko Galipolje kao na Poljudu, i kada je nekada bilo rezultata, i kada ih nije bilo kao najčešće posljednjih godina, pokazatelj su samo jednog. Nema kvalitetno ustrojenog sportskog pa time ni upravljačkog sustava u klubu. A zbog toga ni kontinuiteta struke. Sada je Kopić razumljivo odletio nakon što je momčad u posljednjih 13 domaćih utakmica u prvenstvu i kupu slavila samo jednom, te nakon što je bez pobjede u prvih šest prvenstvenih kola što je negativni rekord u HNL-u.

S druge strane nekada su se treneri na Poljudu mijenjali čak i kada ne bi izgubili utakmicu u prvenstvu. Uzmimo primjer Ivana Pudara koji je 2007. u prvih pet kola upisao dvije domaće pobjede i tri gostujuća remija. A mijenjsu se i nakon rekordnih devet pobjeda u prvenstvu u nizu poput rastanka s Nenadom Gračanom 2001. godine. Tada je Gračan pao nakon jednog osvojenog boda u sljedeća dva ligaška kola i domaćeg poraza od Varteksa na Poljudu u prvom susretu četvrtfinala Kupa.

Nije to razvidno je nikakav problem narodnog kluba, kao ni kluba kako je prije bio ustrojen pod prijašnjim modelima i upravama. To je općenito problem Hajduka. Veliki problem koji se vuče. Novi trener sam to neće riješiti.