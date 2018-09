Razni posrednici nude svoje trenere: svi bi oni htjeli na Poljud, jesu li dovoljno dobri za Hajduk

Mnogo je trenera proteklih dana bilo ponuđeno "bijelima". Među njima bilo je i nekoliko jako poznatih imena. Hajduku je posredstvom menadžera Miroslava Bičanića bio ponuđen čak i Sven Göran Eriksson (70). Iskusni švedski trener bio je pet godina i engleski izbornik. Vodio je u karijeri i Benficu, Romu, Fiorentinu, Lazio, Manchester City, Leicester...

Zadnjih godina radio je u nogometno superbogatoj Kini, no već godinu dana je bez angažmana. Navodno je po četiri milijuna funti godišnje zarađivao kao engleski izbornik te trener Šangaj SIPG-a. Teško je dokučiti kako bi se u tu priču mogao uklopiti Hajduk koji opet okreće svaki euro dvaput prije nego što ga potroši. Naravno, osim time što traži trenera. Opcija je to koja u startu to nikada nije ni bila.

Još jedno vrlo poznato ime koje je nuđeno klubu s Poljuda je - Walter Zenga. Legendarni bivši vratar Intera i reprezentacije Hrvatske u trenerskoj je karijeri vodio mnogo klubova. Od Sampdorije, Wolverhamptona, Crotonea, do Steaue i Crvene zvezde s početaka karijere s kojima je osvajao naslove prvaka. Niz godina radio je i u arapskim zemljama, ima dva desetljeća trenerskog iskustva.

Tu je i češki strateg František Straka. Bivši trener Teplica, Sparte Prag, Viktorije Plzen, Slavije Prag, Slovana iz Bratislave Straka u jednom susretu bio je i v.d. izbornika Češke.

Ali to je gotovo u pravilu sve kao u onom starom vicu o tome kad se Mujo hvali Hasi da ima 50 posto šansi da spava s Pamelom Anderson.

- Ja hoću, a ona neće!

A tako je i ovdje. Svi bi oni htjeli na Poljud (barem tako tvrde oni koji ih zastupaju, ili se predstavljaju da ih zastupaju), a Hajduk...