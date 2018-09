Kopić mora ostati! Bilo bi brzopleto da se Huljaj odluči na smjenu

Hajduk ni u šestom kolu nije ostvario pobjedu, “bijeli” su se u Koprivnici morali zadovoljiti neodlučenim rezultatom i osvajanjem tek četvrtog boda u šest kola, znači od 18 mogućih. Točno je da takva bilanca ni u kojem slučaju ne može zadovoljiti ni najtolerantnije navijače splitskog kluba, dapače većina je uzima kao sramotnu.

To što je Hajduk igrao znatno bolje protiv Slaven Belupa u odnosu na prošle utakmice od početka prvenstva, kao da nije važno. Komentatori portala za koje se zna da pušu u rog rukovodstvu Hajduka odlučili su pokušati isprovocirati otkaz treneru Željku Kopiću, pa je objavljena presuda po kojoj “nitko na klupi Hajduka ne bi preživio ovakav rezultatski debakl”, to jest da će bilo tko ikada nadmašiti seriju tako loših rezultata bez pobjede u prvih šest kola. Znači, po navodno dobro informiranima, Kopić je na izlaznim vratima.

Prije nego što je Kopić dobio angažman u splitskom klubu, bila su uvjerenja kako je on temeljiti trener, čak nova stručna snaga našeg nogometa. I pokazao je to serijom sjajnih rezultata pa i igara, koje su “bijele” dovele do realne pozicije borbe za naslov prvaka. Onda se u derbiju protiv Dinama sve prelomilo, treba priznati da je pomalo i Kopić izgubio glavu, pa je nekim svojim rješenjima pridonio slabim igrama. Međutim...

Budimo realni, Hajduk nema drugog izlaza nego pustiti trenera da odredi svoj posao barem do zimske stanke. Jer, uprave, ona bivša pod Ivanom Kosom i ova nova s čelnikom Jasminom Huljajem, donijele su seriju štetnih odluka, koje su momčad Hajduka dovele, makar trenutno, do faze borbe za opstanak. Pa ako je Kopić stekao dobru reputaciju kao trener bivših klubova, onda je to bilo na temelju njegova rada u Lučkom, Zagrebu, Cibaliji, Slaven Belupu, a to su momčadi koje se bore za opstanak u prvoligaškom društvu. Stoga je lako zaključiti da Kopić, u najmanju ruku, zna svoj posao u tom segmentu...

Hajduk je prodao kičmu momčadi: vratara Karla Leticu, stopera Zorana Nižića, veznog igrača Josipa Radoševića i na kraju je otpustio centarfora Marka Futacsa, uz napomenu da je Mijo Caktaš standardno ozlijeđen te da je Ahmed Said uobičajeno nepouzdan i neobuzdan. A, s druge strane, Huljaj i sportski direktor Saša Bjelanović nisu osigurali prave popune, prinove koje bi kako-tako zamijenile one bolje na odlasku.

Hajduk je u svojoj 107 godina dugoj povijest bio u teškim situacijama. Najtužnije je bilo u na startu sezone 1964/65., u prvih deset kola samo jedna pobjeda i tri neodlučene utakmice. Još je ružnije, dapače rekordno negativno, bilo 1971/72., dakle u sezoni u koju je Hajduk ušao kao prvak Jugoslavije: na šest utakmica jedna pobjeda i – zamislite – pet poraza. Bilo je bijedno i u sezoni 1990/91.: četiri poraza i dvije neodlučene utakmice (obje u Splitu!), uz nastavak serije od tri poraza. Ali to je bila ona liga, mnogo jača, kvalitetnija i teža od HNL-a. A otkako je Hrvatske, Hajduk je tako negativno krenuo u prvenstvo 2009/10. kada je bilanca bila jedna pobjeda, dva remija i tri poraza. Ipak, sve to što je bilo u prošlosti teško se može usporediti s ovom tužnom Kopićevom bilancom.

Bilo bi brzopleto da se Huljaj kao predsjednik Hajduka odluči na smjenu trenera, i to bez obzira na sumnje u Kopićeve sposobnosti. Radi se o tome da svaki koji dođe unaprijed ima alibi, taj nije provodio pripreme, znači da će naslijediti momčad na temeljima aktualnog trenera i s igračkim kadrom koji drugo i ne zaslužuje nego boriti se za opstanak.