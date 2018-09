Gotovo je, zatvorio je Hajdukov kafić na Poljudu

Gotovo je, zatvorio je kafić na stadionu u Poljudu, okupljalište hajdukologa pokraj murve.

Otvoren otkako se Hajduk sa Starog placa doselio 1979. godine. Bio je to Bobis, pa neko vrijeme Javor. Ali uvijek isti prostor, s istom namjenom i šušurom.

Da se sjedne uz skute “bijelih”, udahne miris mitskog kluba, predahne kad se u dugom redu čeka kupit ulaznicu za velike utakmice. Veselit se s pobjedama, tugovat i ogovarat uz poraze.

Listat novine i komentirat. Ili naprosto čekat i ugledat: je li došao Niko Kranjčar, kad stižu Anas i Ahmad Sharbini. Jesu li Hrvoje Maleš i Milo Nižetić krenuli po Krasimira Balakova...

Kao da je smrt neprežaljenog nam, legendarnog Zvonka Bege dala neželjen signal. S tihim odlaskom šjor Zvone, koji bi svakog dana neizostavno sjedio tu, na svome mjestu, u povijest je otišao i kafić. Čeka ga – prenamjena.

Od 1996. zvao se caffe-bar Hajduk kad su Božo Balta, kao vlasnik obrta, te njegovi kompanjoni Ivica Ban i Dražen Živanović prešli iz ACI-ja. Hajduk je otvorio ugostiteljstvo i preuzeo prostor. A od ožujka 1999. pak, iznajmili su ga.

Sve do jučer. Trenutak sjete za mnoge kojima je Hajdukov kafić desetljećima već bio dnevni boravak. Briga za osoblje koje se hoćeš-nećeš našlo na ulici. Sretan dan za one koji su priželjkivali ključ u bravu okupljalištu, označivši ga leglom olajavanja kluba? Svjetionikom novinarskih spoznaja!?

Kao da su ćakule u obiteljskom ozračju, na tragu atmosfere iz Velog mista, krive što Hajduku ne ide bolje? Kao da u Velom mistu zatvorite Meštrovu butigu. A on je davno reka’:

- Kara mi se i karat se ‘oću! Bila me volja!

A to karat, ako slabije znate dijalekt, znači – svađati se. Ako su ponekad diskusije bile žešće, pa dopirale i do terace od direktorske kancelarije na gornjem katu, aktualna uprava bi grintala kako se dolje nakon poraza zlurade. Veterani, novinari, namjernici s “okruglog stola bijelih vitezova” rekli bi: “Patimo što Hajduk nije bolji”.

Kako god. Napravili smo đir po kafiću zadnjeg dana. Nekolicina veterana ispijala je kavu, baš bivši igrači Hajduka i odvratili su nas

- Nemojte nas slikavat, ionako se misli da pričamo tko zna što”?!

Smiju se, ali gorka je šala, kava nije slatka i krivo je i njima što se kafić zatvara.

- Nemoj mene slikat – odbija nas roditelj jednog od talentiranih. I dodaje više za sebe, “ma di sam se danas baš ovde zateka...”

Pa šta je ovo, svi nam bježe? Jedino će Jozo Pirić, koji je udahnuo život Ženskom nogometnom klubu Marjan spremno zavapit:

- Ovde smo se smijali i kukali. A di ću sad ja držat sastanke i dogovore s mojim curama?! Kafić nam je bio sve...

Boži Balti nije jednostavno, obrt mu se zatvara, gdje će sa svojima? Ivica Ban, njegov kompanjon pak, rado nam priča:

- Kad se samo sjetim da smo baš mi inicirali da se na plato ispred kafića posadi murva, kao simbol sa Starog placa. Pomogao nam je šjor Pešo (Petar Lovrić, op.a.). Bila je mala stabljika, vidite koliko je stablo naraslo godinama. I brončani Vukas joj je doša’... A mi idemo. Ma, neka je puka’ i taj čir, već mjesecima traje i ganjaju nas. Poginuo danas ili sutra, ista mi je stvar. U ponedjeljak predajemo ključeve.

Dakle, kafić, kao Meštrova butiga hajdukologije zatvara vrata jer to omogućuje ugovor koji im doduše istječe tek 2021., ali ima klauzulu da u zadnjih pet godina Hajduk može tražiti iseljenje ako mu prostor zatreba. A zatrebao mu je. I zatražio je iseljenje.

- Kažu da im je neophodan prostor i ticket-shop. Mi smo se odupirali, ali njihov je zahtjev da iselimo – kaže Ban.

- Šta im smeta zapravo? Možemo pričati bilo šta, jer nema im šta smetati. Možda im stvarno treba ticket-shop? Ako će im probleme riješit to šta zatvaraju kafić, eto... Ja bih rekao da ubijaju dušu. Je, dobro ste rekli, kao da dio Velog mista nestaje. Ovdje su se samo okupljali ljudi koji vole i žive Hajduk. Ni više, ni manje.

Ban nastavlja:

- Nije nam ni županija pomogla na naše zamolbe da se preispita odluka. Ni to što su neki od nas hrvatski branitelji. U šezdesetoj moram na ulicu. Ali, na srcu mi je ispričati, oduprli smo se u početku Ivanu Kosu koji je prema nama ispao bezobrazan. Nije nas htio primit na razgovor, bio arogantan i rekao da sve piše u dopisu. Jedino nam je zadovoljstvo u cijeloj ovoj priči što je Kos otišao prije nas! Eto! Ali to sad nije bitno.

Piše u ugovoru, aneks...

- Piše. Ali zrno ljudskosti smo zaslužili... Novi nas je predsjednik (Huljaj, op. a.) u pet dana primio dva puta i s nama ljudski pričao. Razumio nas je. To govori o njemu koliko je dobar čovjek. Rekli smo mu, što god on kaže, napravit ćemo. Moramo izać’? Izlazimo! Ali, on je čovjek na svom mjestu! I valjda mu ove moje riječi neće uzet za zlo - kaže Ban i dodaje:

- Nema kruva nakon ispadanja iz Europe. Bit će to duga zima, a svejedno moramo izać...

I tako, od 1. rujna kafić više ne radi. Ima ih koji tuguju, ima ih koji se vesele. Djelić hajdukologije prelazi u povijest. Za ticket-shop ili “zaustavite ćakule pod ponistrom”!

Bio jednom jedan... kafić.