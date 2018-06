Utakmica s Gornikom bit će prvi pravi test za Hajdukova pojačanja: evo koga bismo već danas mogli vidjeti u akciji

Hajduk otvara sezonu, protiv svojih prijatelja iz Poljske, kluba čiji su navijači kao braća Torcidi, dakle "bijeli" protiv Gornika iz Zabreza, gdje su proljetos bili u gostima, slavio je Gornik sa 3:2 pa je ovo prilika i za revanš...



Pravi je trenutak da momčad iz Zabrzea dođe na Jadran kad je ljeto, u danu kad nema utakmica na Svjetskom prvenstvu. Da zaigraju, ali i da im bude lijepo. A onda Hajduku kreću pripreme na Pohorju, uslijedit će dva tjedna temeljitog pripremanja i odmah potom europski i domaći ispiti...



Gornik je prijateljski test, prva prilika za upoznavanje splitske publike s novim igračima Hajduka, gostovanje u Dugom Ratu kod Orkana ipak je bio svečarski trening pred lokalnom publikom u odnosu na današnje istrčavanje u Poljudu.



Petoricu, a s Darijom Špikićem i Juricom Prširom čak sedmoricu novih igrača ima Hajduk i evo kako to izgleda pred poljudsku premijeru:



1. Tomislav Duka – vratar koji je došao da odjednom zamijeni trojicu, Leticu, Stipicu i Grbića, njegov je zadatak najteži, on sigurno nastupa i svi ga gledaju posebnim povećalom;



2. Božo Mikulić – u statusu je pričuvnog stopera dok su prvi stoperski par Nižić i Lopez, ali Božo stiže iz Sampdorije s preporukama da se radi o pravom potencijalu i perspektivi.



3. Stipe Vučur – stalno je na putovanju, tek je završio liječničke preglede, pa je otišao u Kupres na trening, sad se vratio. On bi mogao preskočiti današnji nastup, jer nije u treningu, tek je krenuo, pa bi bilo rizično opteretiti ga odmah.



4. Dino Beširović – on je posebno zanimljiv jer dolazi kao zadnji vezni kojega je Robert Prosinečki gurnuo u reprezentaciju BiH, iz Bijeljine, a Hajduk je zbog njega posegnuo u blagajnu zbog odštete. Posebno povećalo (i) za Dina.



5. Mirko Ivanovski – on je u punom zaletu i nekako hladnokrvan, pun želje da odmah bude Hajdukov centarfor, prvi je gol zabio u Dugom Ratu, mora odmah pokazati kakva je konkurencija za Saida i Futacsa.



6. Dario Špikić – došao je iz Dinama gdje je dugo bio tretiran kao budućnost "modrih", ali ga je Krešimir Gojun "zakapario" na vrijeme da ne produžuje s Dinamom i poentira svoje simpatije što ih je oduvijek gajio prema "bijelima", imajui u Splitu rodbinu.



7. Jurica Pršir – e, njega nećemo vidjeti, on nije u trenažnom procesu jer je u tretmanu oporavka, treba mu još neko vrijeme...



Uglavnom, ima tu dosta novina koje vrijedi odmah pogledati, dobit ćemo naznaku "drugačijeg Hajduka", a trener Željko Kopić dozirat će minutažu i dati priliku mnogima. Na Kupres je minula četiri dana poveo 30 igrača, onda su došli još i Hysen

Memolla i Stipe Vučur i Mijo Caktaš, pa to su tri momčadi koje treba probrati... Uz Marka Futacsa i Juricu Pršira koji nisu bili

na Kupresu.



Dakle, sito i rešeto počinje s Gornikom, a Josip Juranović i Mirko Ivanovski, pred kamerama klupskog portal poručili su:



- Svi u Poljud, dođite nas vidjeti!



Imat će publika razloga i da ih podrže.



Hajduk je točno na četiri tjedna prije službenog početka sezone, 26. srpnja igraju protiv pobjednika iz susreta Slavia Sofija – Ilves Tampere u rundi europskih kvalifikacija.



Hajduk – Gornik Zabrze igraju danas s početkom u 19.50 sati.