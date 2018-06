Gotovo je, Hajduk dobio pojačanje iz Bundeslige, Stipe odbio Dynamo i potpisao za Bijele!

Stipe Vučur je potpisao za Hajduk na tri godine, slika u trofejnom dvorani u Poljudu, poziranje u novoj majici. Bijeli dres Hajduka, kao ispunjena dječačka želja mladića iz Austrije, čiji su korijeni iz Tomislavgrada i od malih nogu duboko je emocijama vezan za Hajduk. Premda su ga puti nogometni vodili po Austriji (Seekirchen, Lustenau, Wacker Innsbruck), te drugoj ligi Njemačke (Erzgebirge Aue, Kaiserslautern). Sa 26 godina ostvario je svoj san, dočekao poziv iz Hajduka.

A mogao je u Dynamo Dresden, da ostane na njemačkom tlu, mogao je pričekati i poziv iz engleskog Championshipa, imao je neke "tajne" kombinacije, no kad se već pojavio Hajduk, nije bilo dvojbe, odbio je – Dynamo!

- Drago mi je što sam potpisao za Hajduk, jedva čekam da počnu treninzi i da se mogu dokazati treneru i suigračima. Poznam dobro situaciju jer pratim uvijek Hajduka, a poznam dobro i Andre Fomitschowa s kojim sam igrao u Kaiserslauternu i koji se, koliko vidim, dobro snašao u Hajduku. Veseli me što ćemo biti opet zajedno, ovaj put u bijelom dresu – prvi su dojmovi stasitog mladića, stopera koji može igrati i lijevo i desno u obrambenom redu četvorice.

Vučura, da spomenemo i to kao kuriozitet, prati nezgodna karma, pravi peh: klubovi u kojima je igrao imali su zlu sudbinu, Wacker Innsbruck je 2014. ispao u drugu austrijsku ligu, Erzgebirge Aue je 2015. ispao u treću njemačku ligu, što se ove 2018, godine dogodilo i Kaiserslauternu.

No, svaki put je Vučur bio tražena roba, željeli su ga, nikad nije ostao bez prilike da napravi korak naprijed. Pa je tako i sad, najmanji je krivac što se momčad s "Vražjeg kotla" spustila rang niže, baš on im je nadu držao čvrstom sve do pred sam kraj...

Kao stoper Vučur je vičan biti strijelac, o tome svjedoči njegova statistika, u 88 nastupa za Kaiserslautern kroz tri sezone zabio je sedam golova, što nije malo za stopera koji igra u momčadi koja se uglavnom brani i rijetko su mu dopušteni izleti naprijed.

Po svemu solidan igrač, bundesligaških navika života, treniranja, ophođenja, trebao bi biti joker u rukavu trenera Željka Kopića. Uz austrijsko ima i hrvatsko državljanstvo.

Nakon potpisa, danas ga očekujemo na prvom treningu s "bijelima" na mini-ciklusu priprema na Kupresu, ugovor je potpisao na tri godine, sve do 2021., stigao je kao slobodan igrač, bez odštete, što je važna stavka u promišljanjima sportskog direktora Saše Bjelanovića, po naputku odgovornih iz Nadzornog odbora.