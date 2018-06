Vučur iz Kaiserslauterna pred potpisom za Hajduk

Stipe Vučur je pred potpisom za Hajduk, jučerašnja najava njegova dolaska bila je samo korak do realizacije posla nakon što su "bijeli" dobro držali u tajnosti svoje drugo stopersko pojačanje. Prvo stopersko pojačanje bio je, podsjetimo, Božo Mikulić iz Sampdorije, bivši splitovac.



Vučur pristupa liječničkim pregledima što je uobičajena procedura prije nego što ga u Hajduku slikaju u trofejnoj dvorani i službeno predstave.



Kako se očekuje, Vučur bi već sutra trebao zaokružiti sve formalnosti.



Vučur (26) je već iskusan stoper koji se nakupio iskustva igrajući u Austriji i drugoj njemačkoj ligi, za Wacker, Erzgebirge Aue te naposljetku Kaiserslautern.



Premda je igrao za klub velikog imena, u koji je iz Hajduka 2012. godine za trenera otišao Bugar Krasimir Balakov, Vučura nije pratila sreća, ispali su iz druge lige.



No, to mu je otvorilo vrata da ga pozove Hajduk i da kao slobodan igrač potraži u bijelom dresu novi iskorak u karijeri.

Liječnički pregledi, pa potpis, Vučur je na korak od službene objave.