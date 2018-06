Zbog čega Futacs u Poljudu trenira sam? Je li to odluka Hajduka jer je zakasnio na pripreme ili je razlog njegovo fizičko stanje?

Marko Futacs trenira odvojeno do prve momčadi. Vratio se u Poljud hitno nakon javnog poziva sportskog direktora Hajduka Saše Bjelanovića da je u prijestupu i da nema dopuštenje da ostane izvan momčadi nakon što su počele pripreme. Pa se Futacs povinovao pozivu iz Poljuda i brzo se vratio među "bijele".



No, zasad trenira odvojeno, kako je rečeno u Poljudu.



Ostaje nejasno je li to zbog njegova fizičkog stanja koje je uvijek nekako "na granici" ili je po srijedi odluka kluba da ga drži malo sa strane zbog toga što je zakasnio na prve dane priprema.



Zasad je tek informacija: stigao je i trenira odvojeno.



Bjelanović je najavio sankcije, pa bi bilo dobro i da se klub službeno odredi u kakvom je statusu Futacs.



Jasno je da će idućih dana biti razgovora o njegovu statusu, pa i pokušaju da mu se pronađe novi klub.



Ostaje u eteru izjava Saše Bjelanovića koji je kazao na pressici još u ponedjeljak:



- Futacs i Said su kapital našeg kluba!



Da, veže ih i ugovor, Futacsa do 2019., a Saida do 2020. godine.



Dakle, neće ih se lišavati mukte.



Međutim, bit će razgovora glede njihova statusa jer ponavljamo kako je Futacs izrazio želju otići, a Hajduk bi pak želio Saida plasirati negdje dalje. I Said se tek trebao pojaviti u Poljudu, on je pak zbog blagdana (ramazana) dobio dopuštenje da produži s odmorom.



Podsjećamo da se na napadačkim pozicijama Hajduk "pokrio" dolaskom Mirka Ivanovskog i lakše mu je kombinirati.