Kopićeva drama: hoće li se Futacs pojaviti na današnjoj prozivci?

Hoće li se Marko Futacs pojaviti u ponedjeljak na početku priprema Hajduka? U nedjelju navečer nije bio, na prvom radnom dogovoru za većinu, no nije ni morao, to je bio neslužbeni sastanak i dogovor uglavnom s mlađim igračima s kojega su izostali mnogi senatori, desetak igrača nije bilo, među njima i Futacs.



No, u ponedjeljak se računa, u poslijepodnevnim satima, razgovor trenera Željka Kopića u 17 sati s novinarima, potom je u 18 sati prvi trening.



Pitanje Futacsa je intrigantno jer je izrazio želju da bude transferiran, nakon što su ga navijači fizički napali, ali ugovor mu traje još godinu dana, do ljeta 2019. godine.



Do kraja sezone, zaključno s finalom kupa sve je uredno igrao i trenirao, ali sad se otvara novo poglavlje odnosa, pa se pitamo hoće li Futacs danas biti u Poljudu.