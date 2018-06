Ivan Leko o Hajdukovom velikom transferu: Pletikosa mi je rekao da je mali stvarno dobar

Ivan Leko, javio nam se iz Bruggea povodom velikog transfera Karla Letice:

- Pletikosa mi je rekao da je mali stvarno dobar, mi smo na radaru imali i još neke vratare, da ih sad ne spominjem, ali smo prednost dali Letici. I ja sam rekao upravi da je on moj prvi izbor. Plete mi je rekao da je mali hrabar i da je talent. Da, Letica dolazi da bude prvi golman, to nije sporno, ne bi trebao imati pritisak u glavi, on dolazi braniti. A nas čeka Liga prvaka, igra u skupini, velika scena. Obaveza je puno, ali ako je talent i hrabar kao što sam i ja vidio, a Pletikosa moj mi potvrdio, onda je to to. Mislim da svi mogu biti zadovoljni, tri milijuna eura je dobar posao za sve, to je naš plafon. A to je veliki novac za nekoga tko je objektivno rečeno odigrao samo mali broj utakmica. Ali je talent. Preko nas nadam se da će ostvarit želju i u dogledno vrijeme preselit se u Englesku. Ali, pomalo. Nismo još ni počeli zajedno u Bruggeu – zadovoljan je Ivan Leko, prvak Belgije, novi Letičin trener.