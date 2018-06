Jure Srzić: Hajdukovu djecu odgajamo da uvijek idu na pobjedu!

Hajdukovi pioniri završili su sezonu na drugom mjestu prvenstvene tablice iza svojih vršnjaka iz Dinama koji su osvojili prvo mjesto. Pioniri su pred kraj sezone igrali i finale Hrvatskog kupa u Ivankovu, suparnik im je bio upravo Dinamo kojeg su u potpunosti nadigrali, međutim poraženi su rezultatom 2:0. Komentar je brojnih promatrača koji su gledali sve tri finalne utakmice kako su upravo pioniri Bijelih prikazali najbolju igru od svih šest ekipa. Do trofeja na koncu nisu došli, međutim kao i u svim utakmicama ove sezone pokazali su napadački nogomet koji obiluje mnoštvom kreiranih prilika i konstantnim napadima na suparnička vrata.

Bez obzira o kakvom se rezultatu radilo Hajdukovi pioniri nisu odstupali od svog stila igre. To ih je u konačnici koštalo bodova u prvenstvu no njihov trener Jure Srzić ističe kako u je u ovim godinama učenje mnogo bitnije od konačnog rezultata.

- Ako uzmemo u obzir samo te utakmice s Dinamom mogu slobodno reći da smo u sve tri mi bili ti koji smo diktirali tempo, stvarali šanse i u konačnici smo ih nadigrali. Takav slučaj bio je i u finalu Hrvatskog kupa, ali naš princip igre za sobom povlači i mogućnost pogreške. To je ono što moramo tolerirati sada kada imaju 15 godina, jer za njih je sve ovo jedna velika škola, iskustvo preko kojeg će dobiti sliku kako bi trebali izgledati za nekoliko godina. To je proces odrastanja kojeg moramo istrpjeti kako bi Akademija krenula naprijed. Osobno sam jako zadovoljan napretkom većine igrača, kada pogledam polaznu točku i kako izgledaju sada kada odlaze u kategoriju više vidim veliki napredak. To je ono što nas sve u Klubu veseli i daje nam za pravo da nastavimo raditi onako kako smo i započeli - podvukao je Srzić na kraju sezone.

Stil igre Hajdukovih pionira uvijek nosi određeni rezultatski rizik, a najbolja potvrda za to je utakmica finala Hrvatskog kupa protiv Dinama u Ivankovu gdje je Hajduk dominirao, bio bolji, ali unatoč velikom broju prilika lopta nije htjela u mrežu.

- Baš zbog toga je nogomet toliko zanimljiv, možemo kreirati puno toga, prezentirati bolju igru, ali jednostavno bolja momčad neće uvijek pobijediti. Međutim, nećemo biti robovi pobjeda i bodova, u ovoj dobi za momčad je najbitnije da izgleda onako kako je izgledala u toj utakmici s Dinamom. Mi želimo da se oni nadigravaju, da budu bolji od suparnika, što se i dogodilo, a ponekad jednostavno na neke stvari ne možemo utjecati. Naš cilj je odgojiti djecu koja uvijek idu na pobjedu, to im želimo usaditi od malih nogu, gajimo napadački nogomet s puno prilika i tako ćemo nastaviti u budućnosti. Bit će izgubljenih bodova no u tom procesu odgajamo pobjednike koji će uvijek napadati protivnika te biti dominantni u posjedu i stvaranju šansi.

Na kraju se osvrnuo i na ono što čeka generaciju koju je trenirao tijekom ove sezone.

- U ovu selekciju planski smo uključili i nekoliko igrača koji su godište mlađi od svog uzrasta kako bi ih što bolje pripremili za ono što ih čeka. Ostatak grupe će sljedeće sezone biti priključeni kadetima II s tim da mogu konkurirati i za kadete. Sigurno će se napraviti doselekcija kako bi ta momčad bila još talentiranija i kvalitetnija. To je ono na čemu već radimo i vjerujem da ćemo u tome uspjeti - zaključio je Srzić.