Odu li i Letica i Grbić, tko će braniti za Hajduk? U igri su dva bivša splitovca i jedan povratnik među Bijele

Vratarsko pitanje je posebno delikatno za Hajduk u ovom prijelaznom roku, jer već neko vrijeme ponavljamo vjerojatnost da Hajduk napuste sva trojica vratara, Karlo Letica, Dante Stipica i Ivo Grbić.



Kako popuniti prazninu među vratnicama? Ima kandidata! Među onima koji visoko kotiraju na ljestvici mogućeg povratka u Hajdukov dres jest i Goran Blažević!



Na pragu 32. rođendana Blažević bi rado ponio ulogu iskusnog vratara koji bi bio i pričuva ako zatreba. Sportski direktor Hajduka Saša Bjelanović uspostavio je kontakt s Blaževićem koji je nakon Hajduka bio u Levskom iz Sofije, pa u Slaven Belupu, a sad je slobodan.



Mogao bi Blažević prijeći u rumunjsku Dunareu gdje ga zovu, ali nisu ponudili uvjete zbog kojih bi u Rumunjsku otrčao.

A u Poljudu služiti iznova Hajduku bilo bi zanimljivo i njemu i "bijelima".



Nije Blažević jedini s kojim se kombinira u Poljudu, otprije je nominiran Tomislav Duka, bivši vratar Splita s kojim je Tihomir Bulat, sadašnji trener vratara Hajduka dugo radio i dobro ga pozna. I Duka bi mogao biti budući "broj jedan". Koliko razumijemo, Blaževićiu to ne bi smetalo.



Spominje se, doduše i Andrija Vuković, još jedna bivši hajdukovac, ali i splitovac, poslije u Turskoj. I on bi dobro došao, samo se treba odlučiti, za kime posegnuti.



Jasno je da Hajduku trebaju dvojica vratara, posebno ako ode Karlo Letica.



Radi se uvijek o – posudbi ili dolasku bez plaćanje odštete, jer nakon što su se isprsili za Adama Gyurcsa, u Poljudu su zavrnili špinu što se tiče plaćanja odštete, pa je i Mario Tičinović na čekanju glede odluke o svome statusu.



Što se tiče mlađih vratarskih kadrova ne smijemo zaboraviti Gorana Karačića, Hajduk je stupio u kontakt s njegovim klubom Adanasporom i razgovara o mogućnosti posudbe.



I Duka i Karačić, uvijek pričamo o posudbi, bilo da se radi o Cluju ili Adanasporu.



Do Blaževića je lakše doći, on je slobodan...