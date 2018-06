Letica je izabrao Brugge, navijači Bruggea su izabrali Leticu, ali Belgijanci nemaju vremena čekati ga, do kraja ovoga tjedna žele vratara za Ligu prvaka!

Karlo Letica, opet i iznova, novi su momenti utoliko što pomalo već istječe vrijeme da ga Belgijci dočekaju, ne može Brugge čekati do vijeka, a druga je stvar s Fiorentinom koja počinje kasnije s pripremama i tek se treba dogovoriti sama sa sobom kad bi krenula po Leticu.

Letica je, ako možemo to tvrditi, odabrao Brugge, tamo ga vuče činjenica da se igra Liga prvaka, to bi mu bila velika scena, a i okruženje mu nudi ulogu prvog vratara, ne bi ulazio u kojekakve dvojbe koliku će minutažu imati na početku svoga boravka u inozemstvu.

Sve su to argumenti koji pretežu na stranu belgijskog kluba, a uz to ide i činjenica koju smo već objavili, a to je njegova želja da bude transferiran, jednako onoliko koliko bi i Hajduk volio da – ostane. Ponudili su mu ugovor...

To se više manje zna, osim što vrijeme istječe za Brugge i ne može se sad oko "čvora Letica" tko zna koliko zatezati i odugovlačiti, Brugge bi volio znati na čemu je.

Zapinje i oko odštete, jer dok nema prave, konkretne ponude teško je očekivati precizan odgovor Hajduka, pa smo nekako u pat-poziciji koja sve zajedno drži u neizvjesnosti. No, vremena nema zauvijek, pa neka je prijelazni rok tek počeo.

Dojma smo da bi se ovog tjedna trebalo štošta iskristalizirati, a podrška čitatelja, navijača Bruggea na stranicama edicije Voetbal na upit "jeste li za to da Letica bude novi vratar Bruggea", prelazi već 86 posto! Gotovo aklamacija!

Voetbal ga je i uredno predstavio, kao vratara koji bani penale (dvaput Švicarcu Mariju Gavranoviću koji je, nota bene, na Mundijalu), uz podatak da je splitski vratar visok 201 centimetar.

Brugge traži vratara, njihova pozicija je da se rješavaju Rusa Vladimira Gabulova (34), a još su im trojica branila mrežu prošle sezone, nizozemski Surinamac Kenneth Vermeer (32) kojemu je istekla posudba iz Feyenoorda, te dvojica s manjim brojem nastupa, to su izvjesni Guillaume Hubert (24) koji ima francusko i belgijsko državljanstvo, te američki Mađar Ethan Horvath (22).

Može se cijela priča razvući unedogled, Nadzorni odbor Hajduka ne mora reagirati na Letičinu želju da ode, jer mladi vratar ima još jednu godinu dana ugovora s "bijelima". Naravno, to donosi i određene rizike ako istodobno nema volje potpisati novi ugovor.

Bruggeu je zanimljiv i Mikita Ševčenko (24), vratar koji je pričuva u ukrajinskom Šahtaru iz Donjecka, pretpostavlja se da bi Belgijci obojicu voljeli dovesti u svoje dvorište.