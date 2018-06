Ironman preuzima Hajduk!? Menadžer je u Deutsche Telekomu Europe, čelnik DPH Zagreb, član Mense, triatlonac i prvi favorit za predsjednika kluba

Boris Sesar za predsjednika Hajduka? Glasine nude baš njegovu ozbiljnu kandidaturu ili ga "head-hunteri" predlažu, kako hoćete, za upražnjeno mjesto čelnika uprave "bijelih".

I to baš početkom ovog tjedna, sasvim friško, iznova.

Sesar je na visokoj funkciji menadžera u Deutsche Telekomu Europe (koji je većinski vlasnik HT-a), navijač je Hajduka koji je lani izabran i za predsjednika Društva prijatelja "bijelih" u Zagrebu, rekli bismo vrlo utjecajne skupine na događanja u Poljudu zadnjih godina.

Glasine idu toliko daleko da bi oko Sesara lakoćom bio postignut konsenzus, bili bi zadovoljni i nadzornici i navijači, no opet moramo povući ručnu jer unaprijed tako nešto tvrditi može samo izazvati lavinu demantija, uranili smo...

O Sesaru možemo reći i da se manager u slobodno vrijeme bavi triatlonom, čak je odradio dva Ironmana (!), član je i Mense što mu daje posebnu dimenziju koju bi mogao ponuditi Hajduku u "post-Kos" eri...

Hajduk svakako ulazi u završnicu izbora, rečeno je otprije da bi se predsjednik trebao odabrati ako ne već 18. lipnja kad je ujedno i početak priprema u novoj sezoni, a ono svakako do 30. lipnja. Još samo malo će smijenjeni predsjednik Ivan Kos potpisivati tekuću problematiku.

E pa tu smo, odakle, odbrojavanje počinje. Boris Sesar je bio i u prvim danima smjene Kosa spomenut kao moguća opcija i nije prvi put da ga spominjemo u kontekstu natječaja za vodećeg funkcionera i operativca "bijelih".

U trenucima reizbora Marina Brbića, spominjalo ga se vrlo ozbiljno, premda je naposljetku svoju izravnu kandidaturu demantirao.

Nezgodno je sa svim tim žuriti zbog trenutačnog posla kojeg pojedinac, eventualni kandidat obavlja, poslodavci kod kojih je kandidat već zaposlen ne moraju gledati blagonaklono da im zaposlenik kombinira s nekim novim radnim mjestom i natječe se.

No, sve je to život, sve je to sastavni dio businessa. Oni skrivaju, javnost bi da sazna prije vremena, pa reporteri otkrivaju...

Samo je nekoliko imena dosad izvrilo u javnost i to je zacijelo samo vrh piramide koliko se kandidata javilo na natječaj i(li) za kim je sve potegnula head-hunting agencija.

U Hajduku su obećali da neće kao prije dvije godine prirediti Big brother šou izbora, da će sve obaviti "lovci na glave", skrivećki, daleko od očiju javnosti. I dobro im ide.

Jasno je da ovih dana, najčešće u Zagrebu, "head-hunteri" love prave face za koje smatraju da bi bile sposobne i imaju osobine neopohodne za obavljanje funkcije predsjednika Hajduka. Obavljaju s njima razgovore.

Podsjetimo, iz Splita su stigle najave kako su se natječaj javili Robert Andrijić i Toni Adamić, imali smo potom jasne naznake kako su head-hunteri tražili Lukšu Jakobušića, izuzetnog dubrovačkog poduzetnika koji je u upravi vaterpolista Juga, bio im je i predsjednik...

Nadzorni odbor Hajduka morao bi uskoro, jer vrijeme ide, raspravljati o užem krugu serviranih imena. I tu se spominje ime Borisa Sesara, nije novo, samo što se sve glasnije čuje.