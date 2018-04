HNS je imao razumijevanja za Hajdukov performans, prihvatili su ga s osmijehom

Hajduk je kažnjen sa 90.000 kuna globe, nije kazna mala, po prekršajima iz članaka 67. i 93. Disciplinskog pravilnika kako se taksativno navodi u obrazloženju, ali mogla bi se svrstati i pod onu: tresla se brda, rodio se miš...



U trenutku su se, naime, kuloari oko Hajduka pobojali, zabrinuli da bi se dišpet ili bunt prema HNS-a koji se ogledao u izvrnutoj zastavi HNS-a, da grb dubi na glavi, mogao prometnuti u - bumerang. U kaznu koja bi ispraznila barem dio gledališta na derbiju protiv Dinama u Poljudu u nedjelju 22. travnja?!



No, to se, srećom, nije dogodilo.



U Savezu su imali razumijevanja za Hajdukovu instalaciju iliti performans, nisu do kraja zatezali konop. Prihvatili su to s osmijehom. Možda je pomoglo i blago očitovanje Hajduka spram tog događaja, dokument Hajdukove službene izjave ostao je tajnovit u fascikli disciplinskog suca Alana Klakočera, iz odaja Saveza, kako nam je rečeno, neće se objelodanit. Ostaje Hajduku na volju hoće li s tim dokumentom u javnost ili ne, to kako je Savezu objasnio da im je zastavu obrnuo, postavio naopako.



A kad malo bolje promislimo i što bismo sad s tim tekstom, gotovo je. Doduše, postoji rok žalbe na kaznu od osam dana, ali nemamo naznaku da bi se Hajduk žalio.



Da malo ponovimo gradivo:



1. Hajdukova publika je zbog rasizma iskazanog protiv Rijeke (povici i skandiranje protiv Srba) dovela do kazne od 65.000 kuna i praznog sjevera na utakmici protiv Cibalije (to će se tek dogoditi u srijedu).



2. U međuvremenu je na tapet disciplinskog suca Alana Klakočera stigla najnovija pošiljka pirotehnike i – izokrenuta zastava, što se dogodilo protiv Lokomotive. Začin događaju serviran je uz službenu izjavu iz Poljuda:



- Izokrenuta zastava ima svoje značenje - nisu žalili...



Hajduk u recidivu, u crvenoj zoni što se tiče učestalog kažnjavanja, odjednom kao da je riskirao mnogo.



No, "disciplinac" Klakočer pokazao se kao mudar sudac:



- Hajduk je kažnjen sa 90.000 kuna globe – glasi objava.



Što zbog pirotehnike, što zbog izokrenute zastave, što se smatra organizacijskim propustom.



U Savezu su jučer bili bolje raspoloženi, nego u trenutku isti čas kad su čuli da se Hajduk malo šalio sa zastavom Saveza. Sad su taj gaf nekako prihvatili, shvatili zafrkancije "Velog mista". Pa smo čuli i ovu, nije za objavu, izjavu:



- A šta vi mislite, da zastave uopće nije ni bilo na jarbolu, bi li se utakmica igrala?! Ne znate? Pa igrala bi se, naravno! - rečeno nam je.



Uglavnom, Hajduku je važno da je prošao "lišo", 90.000 kuna više ili manje, na to su navikli.



A u idućim prigodama, kad je tome tako, možemo se nadati - novim instalacijama, zašto ne...



Da rekapituliramo:



1. sa Cibalijom u srijedu - prazan sjever, pretplatinici sa sjevera sele na istok, a cijena svih uloaznica je 10 kuna.



2. s Dinamom se igra normalno, u nedjelju 22. travnja.



Odluke i obrazloženje



Na utakmici Hajduk - Lokomotiva od strane domaćih navijača na sjevernoj tribini stadiona u periodu od 27. - 69. minute zapaljeno je više od 50 raznih pirotehničkih naprava, te nije na ispravan način izvršena obveza kluba domaćina iz članka 13. Propozicija natjecanja o postavljanju zastave HNS-a. Time je počinjen prekršaj iz članka 67. i 93. DP HNS-a pa je Hajduk kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 90.000 kuna.



Kažnjena i Istra



Pripadnici navijačke skupine Demoni na sjevernoj tribini stadiona na utakmici Istra 1961 - Dinamo zapalili su sedam pirotehničkih naprava zbog čega Istra 1961 mora platiti kaznu od 8.000 kuna. Istra 1961 mora platiti i kaznu od 5.000 kuna zbog momčadskog prekršaja kažnjivog po članku 54. DP HNS-a (pet žutih kartona).