Hajduk širi krug prijatelja, Schalke se nada suradnji; Kos: Benfica je naš ideal

Protekla dva dana Hajduk je proveo u biranom društvu Barcelone, Benfice, Schalkea, Athletic Bilbaa i Östersundsa, švedskog hita ovosezonske Europske lige.

Povod je bio konferencija „Socio Membership Structure: From strategy to implementation, management and practice“ na temu strukture nogometnih klubova koji su u vlasništvu članova, dakle onih koji djeluju po „socios“ modelu, organizirana u suradnji Hajduka, ECA-e (European Club Association) te Udruge Naš Hajduk i savjetničke grupacije LTT Sports.

Na konferenciji održanoj u hotelu Le Meridien Lav u Podstrani pored Splita izlagali su predstavnici spomenutih klubova koji su međusobno razmijenili iskustva, ali i pričali o izazovima i teškoćama s kojima se susreću u svakodnevnom radu.

Hajduk je pionir

Drugi je dan konferencije bio otvoren za medije koji su između ostalog imali prigodu prisustvovati predavanjima kolege novinara i komentatora Philippea Douceta s francuske TV postaje Canal+, analitičara sportskog biznisa Thomasa Bourguignona, kao i predsjednice Udruge nogometnih navijača Švedske Sofije Bohlin. U ime ECA-e Olivier Jarosz rekao je kako mu je drago što je baš Split ugostio ovaj dvodnevni skup.

- Na ovaj način promoviramo model s kojim je Hajduk imao mnogo izazova. Dogodio se i pokret Naš Hajduk s kojim se klub preporodio, doživio je novo rođenje. Nadalje, Hajduk je pionir u mnogo stvari. Ima sjajne trenere, još od Tomislava Ivića sedamdesetih godina koji je inspirirao Ajax, a i u ovom slučaju Hajduk je pionir jer je prvi klub koji nas je zamolio da zajednički organiziramo jedan ovakav događaj.

Po završetku konferencije porazgovarali smo s Florianom Hartmannom, šefom Odjela za članstvo njemačkog Schalkea.

- Schalke je klub koji je od svog osnutka 1904. godine u stopostotnom vlasništvu navijača. Ponekad imamo teškoće u komunikaciji s navijačima i članovima, ali je to i prilika da im klub objasni stvari, kao i odluke koje donosi – rekao nam je Hartmann, priznavši kako prije ovog druženja nije znao mnogo o Hajduku.

Klub iz Gelsenkirchena također je kroz povijest proživljavao teške trenutke.

- Nekoć smo igrali u drugoj ligi i imali predsjednike koji su trajali tri dana, ali tada smo napravili još jači Statut kluba i zato klub i dalje radi na ovaj način. Kad problem naiđe, bitno ga je riješiti razgovorom. Dali smo Hajdukovim predstavnicima i naš Statut da ga pregledaju, a pozvali smo ih i na glavnu skupštinu 3. lipnja. Ovo može biti početak dobre suradnje naših klubova – smatra Hartmann.

Nogomet navijačima

Dok Schalke broji oko 145.000 članova, Athletic Bilbao je na 45.000, no to je u njihovu slučaju praktički maksimum. Generalni direktor Jon Berasategi objasnio nam je zašto:

- Ograničeni smo jer je članstvo povezano s godišnjom pretplatom pa kapacitet našeg stadiona uvjetuje i ograničava broj članova.

Klub iz Bilbaa specifičan je po tome što zabranjuje dovođenje igrača koji nemaju baskijske korijene, a ističu kako je njihova obveza pripremiti svakog igrača za život, ne samo za eventualnu karijeru profesionalnog nogometaša. To je obol koji daju stvaranju kvalitetnijeg društva.

- Na koncu nije bitno je li klub u vlasništvu navijača ili privatnika jer su izazovi jednaki. I u drugim modelima morate imati vezu s članovima. Tajna je rukovoditi klubom i istovremeno imati sluha za vrijednosti kluba i članove jer nogomet pripada članovima.

Za razliku od kolege iz Schalkea, Berasategi zna puno više o Hajduku i Splitu.

- Strastveno pratim ne samo nogomet, već i sport općenito. Kao dijete sjećam se Jugoplastike, ali znam i za Hajdukovu bogatu povijest. Svi prolaze kroz probleme, no tada morate biti strpljivi i imati dugoročnu strategiju. Kad imate zrelost i talent, a Hajduk ih ima, rezultati će doći – zaključio je Berasategi.

A to je muzika za uši Hajdukovih navijača koji se nadaju da će se njihov voljeni klub s Barcom, Benficom, Schalkeom, Bilbaom i drugim velikim klubovima uskoro redovito sastajati i pod blještavim svjetlima europskih pozornica.