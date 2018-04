Hajduk ugostio narodne klubove Barcelonu, Schalke, Benficu, Athletic... Predsjednik Kos poručio: Još smo neshvaćeni, a navijači su spasili klub

U “Hotelu Le Meridien Lav” u Podstrani jučer je održan prvi dio dvodnevne konferencije o organizaciji nogometnih klubova koji su u vlasništvu svojih članova-navijača, “sociosa”.

U organizaciji Europskog udruženja klubova ECA (European Club Association) i Hajduka, organizirana je konferencija pod nazivom “Struktura socio članstva: od strategije do provedbe, upravljanja i prakse” (“Socio Membership Structure: From strategy to implementation, management and practice”).

Na konferenciju su stigli i predstavnici neki od najpoznatijih europskih klubova čiji su vlasnici članovi tzv. “sociosi” poput Barcelone, Athletic Bilbaoa, Schalkea, Benfice... Već su jučer predstavnici tih klubova održavali i predavanja, svatko na svoju temu, a sve kako bi klubovi međusobno razmjenjivali stečena iskustva, znanja.

Goste su pozdravili Olivier Jarosz u ime ECA-e, a potom je uvodni govor održao predsjednik Uprave Hajduka Ivan Kos.

- Strast i osjećaj pripadnosti spasili su ovaj klub od stečaja u trenucima kada je došao do ruba. Postali smo narodni klub zato što su od kluba u tom trenutku svi digli ruke, svi osim navijača. I dobro nam ide. Vjerujem bolje, zdravije, stabilnije i održivije nego ikada do sada.

- Jedini smo od hrvatskih prvoligaša prihvatili socios model. Još uvijek smo prilično neshvaćeni, a istovremeno završavamo godinu s preko 40.000 članova koji plaćaju članarinu, s najviše prodanih dresova, najviše gledatelja… - rekao je u uvodu Kos i istaknuo:

- Zahvaljujući ECA-i ova dva dana družit ćemo se i razgovarati s vama, s vama koji razumijete što želimo biti, s vama koji ste daleko odmakli na tom putu... Jedine tri stvari na koje se možemo osloniti u donošenju naših odluka su vizija i vrijednosti od kojih nikad ne odstupamo te iskustvo nas koji donosimo odluke.

- Iskustvo koje se nadam da ćemo jedni drugima dodatno obogatiti u naredna dva dana... Svatko od nas ima svoj put, ali postoje alati i iskustva koja mogu pomoći svima – poručio je domaćin Kos.

Predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Slaven Marasović potom je imao prezentaciju pod nazivom “Uloga NO-a Hajduka u strateškom razvoju i stabilnosti kluba”. “Naš Hajduk” je predstavio svoj model i njegovo funkcioniranje od početaka do danas.