Savez sutra kažnjava Hajduka za izokrenutu zastavu HNS-a u Poljudu, prijete li sankcije za splitski derbi s Dinamom!?

Sutra bi trebala biti izrečena odluka o kazni nakon utakmice Hajduka i Lokomotive (1:0), Hajduk je poslao očitovanje nakon što su to zatražili iz kancelarija Saveza/Udruge, glede pirotehnike i organizacijskih propusta, onog što je najintrigantnije: izokrenute zastave HNS-a, izvješene naopako, a što su u Hajduku potom u medijima prokomentirali riječima "izokrenuta zastava HNS-a ima svoje značenje".

Hajduk je taj stav objavio jednom rečenicom po utakmici, ali su službeno očitovanje za kancelarije HNS-a sastavili tek danas, nakon prospavane noći i po prijavi službenih osoba. Koliko znamo očitovanje "bijelih" zaprimljeno je u fascikli disciplinskog suca Alana Klakočera.

Kako se Hajduk očitovao, što je sročio, je li to mirnodopsko štivo glede situacije da je kao recidivist "u crvenom" (s kaznom već praznog sjevera protiv Cibalije uz 65.000 kuna globe) ili je (i) u očitovanju Hajduk ratoborno sasuo HNS-u sve što mi mislimo da misli o njima, nitko jučer nije htio reći...

Hajduk neke unaprijed poteze - skriva, svoju strategiju čuva, ostaje uvijek neki as, adut u rukavu. Ne kaži sve odmah, neprijatelj nikad ne spava!

Dobro, malo šale, malo zbilje, tek danas je važan dan utoliko što disciplinski sudac Klakočer ima opet na tapetu Hajduk, krimen izokrenute zastavu HNS-a, a sve se ogleda na utakmicu protiv Dinama.

Hoće li se kazna odnositi na meč protiv Dinama 22. travnja u Poljudu. I kakva će biti kazna, nemojmo prejudicirati.

Za Cibaliju, kao prvu iduću utakmicu kazna je već izrečena (sjever bez publike), znači li to da će se sad nova kazna (ako ne bude samo novčana) odnositi opet na prvu iduću kao (duplo na Cibaliju?) ili na prvu iduću poslije Cibalije (Dinamo!?).

Teško je to danas tvrditi. Napokon, kakav je to novi, izvrnuta zastava nije rasizam, nisu ni topovski udari, to je – instalacija, performans. Koji se odgovornima u HNS-u neće svidjeti. Ali...

Nije ni Klakočeru lako, kazna na kaznu i Hajduk je kako se to kaže "u crvenom", u statusu recidivista.

A 22. travnja igra se u Poljudu hrvatski derbi, Hajduk – Dinamo.

Pa se stoga današnje izricanje najnovije kazne čeka s određenom dozom neizvjesnosti više nego inače.