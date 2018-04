Marasović: Najlakše je dovesti zvijezde, ali to je alibi. Moramo stvoriti uvjete za kontinuirane uspjehe. Da je netko ovo počeo raditi prije pet godina sada bismo bili u drugačijoj poziciji

Strategiju Hajduka prezentirao je predsjednik NO-a kluba Slaven Marasović koji je potom odgovarao i na pitanja pripadnika sedme sile.



- Cilj Hajduka je pobjeđivati, ali na način da smo održivi i da se razvijamo. Pobjeđivanje koje ne dolazi uz ta dva cilja je pobjeđivanje koje ostavlja posljedice. Moramo se ponašati odgovorno, pobjeđivati na način da smo financijski stabilni. Do toga, maksimuma naših potencijala, ćemo doći za sedam godina, ali to ne znači da nećemo i prije početi pobjeđivati, osvajati trofeje, a gdje ćemo biti za sedam godina to je drugo pitanje. Rezultati se dakle mogu očekivati i prije. Sedmogodišnji period je odabran kao dovoljno dug da u tom razdoblju izvučemo naše potencijale do maksimuma – kazao je Marasović.



- Imali smo pobjeđivanja u prošlosti kada smo ostavljali financijske rupe iza sebe, zanemiravanje Akademije... A to je micanje glavnog resursa za ostvarivanje ciljeva u budućnosti. Najlakše je odobriti da se većina novca troši na prvu momčad, dovedemo zvijezde i pokažemo da želimo pobjeđivati. To je alibi. Pobjeđivat ćemo, ali moramo se razvijati i biti samoodrživi inače ugrožavamo stabilnost kluba. Da je netko ovo počeo raditi prije pet godina sada bi klub sigurno bio u drugačijoj poziciji. Moramo stvoriti uvjete za pobjeđivanje. Cilj je dovesti klub do kontinuiranog uspjeha – naglasio je Marasović.