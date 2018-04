Marasović: Plan je da do 2020. godine dođemo na pola naših potencijala, a do maksimuma do 2025.

Hajduk je danas predstavio strategiju kluba. Nakon malih tehničkih poteškoća zbog kojih je program malo kasnio nešto iza 13 sati u kino dvorani stadiona na Poljudu predstavljena je strategija "bijelih". Taj dokument predstavili su čelni ljudi kluba, predsjednik Uprave Ivan Kos, predsjednik NO-a Slaven Marasović te članovi NO-a Antonio Kuzmanić i Marko Erceg, predsjednik Županijskog nogometnog saveza.



Ivan Kos:

- Uvijek kada se priča o strategiji ljudi misle da je to pitanje čarobnog štapića, ali naravno da taj projekt i proces ima svoje faze. Sada je to prvi put stavljeno na papir, ovo su opća načela u kojem smjeru razmišlja Hajduk. Svi planovi koje Hajduk provodi kroz prvu, drugu sezonu otkad sam tu, pa sada već i za treću, su putevi kako doći do naših ciljeva. Želja nam je otkloniti opću demagogiju, većinu toga već jako dobro znate, upoznati ste s načelima strategije. Ovo je prvi put da se ovako javno prezentira strategija. Ne treba očekivati revoluciju, konačna rješenja. Nećete tako danas dobiti odgovor kada će Hajduk biti prvak. No, ovdje ste da shvatite kako je strategija rađena na razini kluba.



Slaven Marasović:

- Ovo je strateški okvir, u njemu se definira tko smo i kamo želimo doći. Strategija je stvar sedmogodišnjeg perioda i ovo je tek početak. I neki od vas ste bili sudionici procesa izrade ove strategije.



- Koji je smjer djelovanja? On dolazi iz naših vrijednosti i potencijala. Naše vrijednosti su iskrenost, profesionalnost, izvrsnost, strast, znanje, poštovanje, odgovornost, timski rad, ambicija, transparentnost, uspjeh. U Hrvatskoj sportski klubovi nisu izlazili sa strateškim okvirima. Poslužit ćemo se primjerima Juventusa, Barcelone, Borussije Dortmund, Eibara... Juventus svake dvije godine radi izvještaj što su napravili, što planiraju učiniti...



- Klub je išao prema bankrotu. Bilo je i drugih situacija kojima nismo ponosni. Naš cilj je pobjeđivati, biti održiv i razvijati se. Ne može jedno bez drugog. To su radili neki klubovi kao što su Celtic, Deportivo i vratili su se nekoliko koraka unatrag. Niti jedna aktivnost u klubu ne može se raditi s ciljem da se samo to razvije. Potrebna je stručnost, obrazovanje, kreativnost, samoodgovornost, ključni pokazatelj uspješnosti. Tomislav Ivić je prvi doveo sportskog psihologa, Luka Kaliterna je također želio razvijati ovu igru učenjem... Ove stvari potekle su i iz naše povijesti.



- Što želimo postići na poslovnom planu? Stabilnost proračuna smo već jednim dijelom postigli, stadion, infrastrukuturu, identitet, vlasničku strukturu, upravljačku strukturu. Što želimo postići u zajednici? Plan za stadion, rad na Akademiji, sistematizacija radnih mjesta...



- Naši izazovi su dugotrajan manjak sportskih rezultata, smanjivanje izvora nogometnih talenata, sve je manje djece, centraliziranost gospodarskog i kulturnog života u Hrvatskoj, nepovezanost s dijasporom, zastarjeli stadion i uvjeti za treniranje...



- Imat ćemo pomoć i potporu u hubovima i navijačima. Barcelona je najbolje u svijetu razvila hubove, ljude na određenom području koji pomažu klubu. I to je garancija stabilnosti.



- Poštivajući tri cilja pobjeđivanje, razvoj i samoodrživost postavit ćemo uvjete da talenti pokažu svoje mogućnosti. Plan za 2020. je da do tada dođemo na pola naših potencijala. A kada ćemo doći do maksimuma je postavljena 2025. godina. Naš cilj je živjeti, raditi i igrati u skladu s Hajdukovim identitetom. To je garancija dugoročnog ostvarenja naših ciljeva.



- Možete kupiti suce za osvojiti prvenstvo, ali treba biti u skladu sa svojim vrijednostima. Ovo je put koji će nam dati maksimalne benefite na kraju ovih sedam godina.