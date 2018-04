Barcelona, Benfica i Schalke stižu u Split: sutra počinje ECA-ina konferencija o klubovima u vlasništvu navijača

U hotelu Le Méridien Lav će se u utorak i srijedu, 10. i 11. travnja u organizaciji ECA-e (European Club Association) i HNK Hajduk, uz suorganizatore Naš Hajduk i LTT Sports, održati konferencija o strukturi nogometnih klubova koji su u vlasništvu članova.



Konferencija nosi naziv ''Socio Membership Structure: From strategy to implementation, management and practice'', a uključuje različite prezentacije i seminare o najboljim praksama u izradi strategije i implementacije u nogometne klubove upravljane “socio” modelom. Svoje sudjelovanje i izlaganja potvrdili su i predstavnici klubova FC Barcelona, SL Benfica, Athletic Club, FC Schalke 04, Östersunds FK te domaćin HNK Hajduk.



Zajedničko stajalište ECA-e i HNK Hajduk Split je da zbog prirode “socio'” modela, a s obzirom na uključenost navijača i njihove neprofitne financijske prakse, klubovi iz svih organizacijskih struktura mogu imati koristi od znanja u područjima kao što su uključivanje zajednice i navijača, komunikacija i dugoročne financijske održivosti.