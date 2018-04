Uz mnoge udruge i navijače, i jedan splitski kvart u tematskom parku Hajduka na Poljudu!

Mnogobrojnim imenima koja su već osigurala svoje mjesto u vječnosti uz voljeni Hajduk pridružila se i Barutana, pa će se među mnogim Društvima prijatelja Hajduka i Torcidinim podružnicama naći i naziv Torcida Barutana.

Iznos od 7.500 kuna uplatili su u Odjelu za članstvo, a uz svoje brojne aktivnosti, uspješnu akciju učlanjivanja i svakodnevni rad na promicanju hajdučkih vrijednosti, ovo je čin kojeg smatraju pravom i privilegijem svih navijača Hajduka koji se kroz projekt otkupa dionica imaju priliku upisati uz ime kluba za sva vremena i na taj način osigurati da Hajduk ostane u rukama onih koji ga najviše vole.

Iz Barutane ističu kako je ovo primjer i pozivnica ostalim splitskim kvartovima i podružnicama da na ovaj način daju svoj doprinos u borbi za Hajduk kakav njegovi navijači žele.

Kako se uključiti u projekt „Za sva vrimena!“?

Navijači se u projekt mogu uključiti s manjim mjesečnim donacijama (od 27 do 150 kn) ili godišnjim donacijama (od 324 do 1800 kn) i to dolaskom u Odjel za članstvo na Poljud (08-20h) ili putem web stranice www.nashajduk.hr.

Danas, prije utakmice s Lokomotivom, radno vrijeme Odjela za članstvo je 13-19h.