Goran Tomić: Skupo ćemo prodat kožu na Poljudu, a sposobni smo Hajduku 'skinuti skalp'

Goran Tomić, Šibenčanin za kormilom Lokomotive prije mjesec dana bio je blizu podviga, eliminacije Hajduka u polufinalu kupa, tek je rulet s bijele točke na zagrebačkom stadionu u Kranjčevićevoj ulici prevagnuo na stranu iskusnije momčadi iz Splita.

Nekadašnji junior "bijelih" sad se u Poljud vraća sa željom da se njegova Lokomotiva dopadne splitskoj publici. A revanš za kup? Ako bude prigode...

- Bolje igramo, nego što bodove uzimamo, bodovi nam ne prate prikazanu igru, u zadnja dva nastupa uzeli smo samo dva umjesto svih šest bodova. Osijek smo nadigrali, ali uvijek nam nešto fali.

Kakav vam je osjećaj doći, vratiti se u Poljud?

- Uvijek užitak, velika scena, uspomene na neke moje davne igračke dane, početke, ali već sam bio i kao trener i izgubio s Istrom 0:4, a tek sam bio preuzeo Puljane. Kasnije smo se digli i u Puli igrali s Hajdukom 0:0... Sad s Lokomotivom dolazimo i sa spoznajom da smo u kupu ako ne prvo poluvrijeme, a ono od 46. do 120. minute bili ravnopravni i bili blizu da mi uđemo u finale. Moglo je sve otići i na našu stranu, a penali kasnije, to je lutrija.

Fali vam još skalp Hajduka, nakon onih famoznih 4:1 protiv Dinama u Maksimiru. Osijek vam je taman izmakao iz ruku?

- Nama je cilj formirati mlade igrače, imam u timu dvojicu 18-godišnjaka, Kastratija i Krajinovića, prvoga ste već upoznali, to su još juniori. Majer se već profilirao kao nada. Nismo ni kompletni, fale nam Šemper, Havoić, Chago, Ivanušec, Karačić, Oluić... Ova je ekipa mlada i napreduje, ja uživam s njima radit. A skalp i revanš? Imamo se pravo nadat, to bi bila velika stvar. Skupo ćemo prodat kožu, to sigurno. I najvažnije da ne bude repova, nego sve fair i korektno.

Posebna je priprema za Hajduk?

- Ma ne, evo tek krećemo (u petak predvečer op. a.) na put, naše je odredište Vrata Krke, kod Šibenika, na ulazu u Nacionalni park. Tamo ćemo se koncentrirati do utakmice u Poljudu – kaže nam Goran Tomić, glavni strojovođa u Lokomotivi.