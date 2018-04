Toma Bašić otkrio na kojem stadionu želi igrati finale Kupa

Toma Bašić, pred susret s Lokomotivom, ispričao je svoj doživljaj hajdučkog trenutka. Pitali smo mladog vezista:



Imate dobra iskustva ove sezone s Lokomotivom, u Poljudu su vas doduše uskratili za dva boda, ali ste ih pobijedili dvaput u Zagrebu i još eliminirali iz kupa?



- Više-manje se znamo međusobno, ali napravit ćemo još analize i vidjeti njihove još nedostatke i pripremiti se dobro. Kao što to uostalom svaki put vrlo ozbiljno uradimo.



Atmosfera nakon Rijeke i samo 1:1? Igrali ste dobro, ali ostali neodlučeno?



- Svi još malo žalimo za tim remijem, mogli smo uzeti sva tri boda i nije nam svejedno. Ali, okrenuli smo se Lokomotivi i očekujemo pobjedu.



Lokomotiva je remizirala sad s Osijekom, teško može do Europe, još teže ispasti, nema poseban imperativ?



- Ma, oni su cijelo vrijeme rasterećeni, nemaju oni neki imperativ, a imaju puno mladih igrača koji se razvijaju dobro i stabilno. Ali, mi nećemo previše gledati na njih, fokusirani smo na sebe, kako odigrati...



I, kako treba odigrati?



- Od prve minute agresivno, pokušat ćemo riješiti u prvim minutama sve! Nemamo što tu filozofirati, niti ulaziti u nekakve kalkulacije. Idemo odmah jako po sva tri boda!



Hajduk je lani bio najbolji baš u zadnjoj četvrtini, sakupio najviše bodova u toj dionici zadnjeg kruga. I sad rastete u formi, odgovara vam proljeće. Pa slično očekujemo i sada, vratio se Futacs, mogla bi biti dobra berba, zar ne?



- Pa da, jači smo za povratak nekolicine igrača (osim Futacsa još i Tudor, Memolla, op. a.). I trebali bismo što više bodova. Konkurentniji smo s Futacsem u svakom pogledu!



Saznali ste protivnika u finalu kupa, to je Dinamo, poslastica?



- Finale je stvarno najveći hrvatski derbi i bit će to gušt pogledati za sve navijače. Na kojem god stadionu da će se igrati mislim da će se napunit do vrha. Idemo uživati u tom spektaklu, ja ću to tako reći... Mi ćemo naravno dati sve od sebe da osvojimo trofej, imamo svoje šanse, ali ima još dosta utakmica do finala i treba najprije misliti na prvenstvo.



Prvo uzeti tri boda Lokomotivi?



- Tako je! - ustvrdio je Toma Bašić.