Poljud press: evo što je trener Željko Kopić rekao na pitanje može li Hajduk prestići Dinamo i osvojiti titulu i o finalu kupa s najvećim rivalom

U subotu u 19 sati gost Hajduka je Lokomotiva koju su nedavno "bijeli" nakon produžetaka i jedanaesteraca eliminirali u polufinalu kupa. Dan prije ogleda trener Željko Kopić odgovarao je na pitanja novinara.

Stipe Pletikosa je u tv emisiji "Stadion" kazao kako Caktaš i Radošević nisu u formi, a da se Said tijekom susreta s Rijekom 17 puta bacio na travnjak. Kako to komentirate?

- Nemam osjećaj da time itko ikoga napada, svatko radi svoj posao kako najbolje može. Ne bih se osvrtao na to, mi svoje interne analize radimo, igračima dajemo informacije čime smo zadovoljni, čime nismo – odgovorio je Kopić.



No, i dalje se osjeti slab protok lopte u veznoj liniji?

- To ovisi od utakmice do utakmice. Ako govorimo o Lokomotivi u kupu koju ste potencirali kao ključnu utakmicu sezone, imali smo tada vrlo kvalitetan protok lopte. Ovo nam je bio najviši postotak posjeda lopte protiv Rijeke u zadnjim susretima. Nije sve crno ili bijelo. Volio bih da to bude još bolje, da u posjedu lopte više dolazimo na one dijelove terena koje želimo. Volim igračima dati dovoljno vremena da se adaptiraju. Mijo je došao zimus, puno pričam s njim. Još uvijek traži balans u svojoj igri. Energija je u svim susretima bila vrlo visoka, jaka agresija. Cilj nam je spojiti jedno s drugim da bi izvedba bila kvalitetna – kazao je Kopić.



Kakvu Lokomotivu očekujete? Nije Lokomotiva sigurna, i njima su bitni bodovi?

- Momčad je to koja ima veliki broj kvalitetnih pojedinaca, veliki potencijal. U nekim susretima to su i pokazali. Stjecajem okolnosti imaju slabiji bodovni učinak. Svaka utakmica im je prilika da se vade. I na Poljudu će se doći pokazati u najboljem svjetlu. Na nama je da iskontroliramo utakmicu, budemo pravi prema naprijed, s pravim reakcijama po izgubljenoj lopti, da od prve minute utakmicu odvedemo u smjer u kojem želimo.



Tko još nedostaje osim kartoniranih Saida i Nižića?

- Almeida i Carbonieri sigurno nisu na raspolaganju, a još dvojica-trojica igrača su pod upitnicima, vuku nekakve probleme. Futacs sve kvalitetnije trenira. U puni trening su se priključili Memolla, Tudor i Filip. Da nemamo toliki broj izostanaka ne bismo išli s nikim od njih, ovako ćemo vidjeti. Memolla je imao dugi oporavak, Tudorov se povratak produžio, a Filip je pet-šest dana bio na antibioticima. To je stanje da prije ne konkuriraju za utakmicu nego da konkuriraju, ali vidjet ćemo sve po potrebama momčadi.



Filip dosad nije ispunio ono što se očekivalo od njega kada je dolazio?

- Na prvoj utakmici kada je došao spletom okolnosti se ozlijedio. Potom je imao zdravstvenih problema, pa se vratio treninzima. Zatim mu se prije zadnje utakmice s Rijekom crvenim kartonom Fomitschowa otvorila prilika, ali dva-tri dana prije su krenuli problemi sa zdravljem. Nadali smo se da ćemo to do te utakmice riješiti, ali nismo uspjeli. Puno toga se događalo da bismo dali konkretnije zaključke, jednostavno se u sportu dogode takve stvari. Vjerujem da će u narednom periodu popraviti dojam, a to prvenstveno ovisno o njegovom zdravlju.



Dinamo vas čeka u finalu kupa?

- Hajduk – Dinamo je utakmica koja će izazvati veliku pažnju, sraz dvije momčadi koje kroz povijest i tradiciju teže trofejima. Očekujem pravi spektakl. Imamo dovoljno vremena za pripremu i da napravimo sve da osvojimo trofej. Ali sada nam je prioritet Lokomotiva, pa i sve iduće prvenstvene utakmice do tog susreta.



Hajduku je lakše igrati u gostima. Kako probiti protivnički bunker na Poljudu?

- Kada se pogleda tablica učinka kod kuće i u gostima vidi se da smo učinkovitiji na gostovanjima. Na tome radimo. To je determinirano i profilima igrača, odlascima i dolascima igrača. Radimo sve da unaprijedimo igru prema naprijed, dosta radimo na organizaciji napada. Nekad se to više vidi, nekad manje. Ne može se očekivati da sve na brzinu sjedne na svoje mjesto.



Nema Saida? Tko će igrati Kovačević, Šego? Može li Futacs igrati od prve minute?

- Marko radi sve bolje, a Kovačević je jedan od dva-tri igrača koji vuče probleme od prije Rijeke, vidjet ćemo da li će biti spreman za utakmicu. Tu je i Šego koji je igrao jako dobro za B momčad. Danas nakon treninga ćemo odlučiti što je najoptimalnija varijanta za utakmicu.



Nižića nema u zadnjoj liniji, uskače li Savvas?

- Savvas je također upitan za susret, vidjet ćemo. Imamo i Ismajlija koji je krenuo i u prošloj utakmici. Vidjet ćemo poslije treninga što je najbolja opcija.



Brza tranzicija je najjača snaga Lokomotive?

- Većina momčadi koja dođe na Poljud tako se postavlja, tako nam je i Rijeka radila najveće probleme. Potrebne su nam dobre reakcije po izgubljenoj lopti, ali to je zahtjev koji je pred nama u baš svakoj utakmici pa tako i ovoj.



Kada možemo očekivati pravog Caktaša? Dojam s tribine je i da mu je i voljni moment upitan?

- Puno pričamo, a i on je svjestan da to nije onaj Caktaš kakvog svi znamo i očekujemo. On osjeća odgovornost i obvezu. On je jedan od ključeva naše igre prema naprijed. Da bismo nešto stvorili timski moramo prema naprijed imati kvalitetan učinak pojedinaca. Nitko ne može reći on će proigrati za 13 dana. Marljivo trenira. Ne bih se složio za voljni moment, on se maksimalno daje, čini sve da opravda dovođenje i pomogne momčadi. Ima moje maksimalno povjerenje i podršku. Vrlo brzo će biti kakav nam treba.



U zadnje tri utakmice primili smo više golova nego u prethodnih devet? Kao da igrači pokazuju određeno samozadovoljstvo?

- Nema samozadovoljstva, ne slažem se s tim. Od trenutka kada sam došao dosta igrača je promijenjeno, prvenstveno prema naprijed. Zbog toga se moramo prilagođavati, stoga prema natrag budemo malo nestabilni, ne budemo do kraja u balansu. Dolazimo u napadačke situacije s većim brojem igrača pa se to osjeti otraga. Nema tu komotnog pristupa.



Zadnja je četvrtina prvenstva pred nama? Može li Hajduk pobijediti sve do kraja i osvojiti naslov prvaka?

- Uvijek je sve moguće. Sutra nam je prva prilika za osvajanje bodova. Idemo napraviti sve da sutra budemo pravi, da osvojimo sva tri boda. A onda će uz protok vremena doći i povratak igrača koji su nam nedostajali, a imali smo baš velikih problema s ozljedama. Sve je moguće, imamo još jedan cijeli krug prvenstva. Vidjet ćemo u konačnici dokle ćemo doći.