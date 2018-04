Nikad ne biste pogodili gdje je legendarni Bajdo Vukas radio dok je igrao za Hajduk...

Danas se prisjećamo Bernard Bajde Vukasa, Hajdukove legende, jednog od najvećih igrača svih vremena, ne samo s ovih prostora koji je umro na današnji dan prije 35 godina.

Uz ovog hajdukovca veže se niz priča, jedna se ispričala ipak rijetko, tek ponekad. A vezana je uz njegova oca Vinka koji je u Splitu vodio prvo poduzeće za deratizaciju (kasnije Cian). Imao je ured u Bihaćkoj ulici pa je prijavio i sina Bajdu kao svog zaposlenika. Vinko je dobijao velike poslove, radio je deratizaciju prekooceanskih brodova, ali i stranih koji su u sjevernu splitsku luku dovozili žito.

Bilo je to vrijeme kada su igrači Hajduka doista i imali druge poslove, Frane Matošić je tako svako jutro u šest sati bio u Elektrodalmaciji, ali radio je do podne, umjesto do 14 sati, to je bio popust...