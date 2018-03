Nedostajalo kvalitete u organizaciji igre: Na stadionu su svi mogli osjetiti našu golemu energiju i želju

Željko Kopić i jest i nije zadovoljan:

- Visoka energija i visoki intenzitet, odmah da ih razbijemo smo htjeli, ali u kvaliteti posjeda nismo bili dobri i nismo uspijevali. Rijeka stabilna u bloku – referirao je Hajdukov trener.

Nastavio je:

- U drugom dijelu Ismajlija smo mijenjali zbog opasnosti od isključenja. Imali smo crnu rupu od desetak minuta u nastavku, gol primili iz tranzicije, mogli i drugi, ruku na srce. Ali smo se pribrali. Nakon izjednačujućeg gola bili smo kvalitetniji i napravili sve da dođemo i do drugog gola. Igrači koji su ušli s klupe donijeli su nam novu energiju – smatra Kopić.

Pričao je:

- Nismo uspjeli zabiti u prvom dijelu kad smo bili odmah žestoki, a generalno na račun zadnjih tridesetak minuta bili smo bliži pobjedi. Kad se vratiš nakon 0:1, imaš razloga za zadovoljstvo da nam utakmica nije otišla u kontra smjeru.

Jeste li vi onda zadovoljni sa 1:1, Kek jest i nije, kaće da uvijek želi pobjedu?

- Mi smo uradili sve da dobijemo. Na stadionu su mislim svi mogli osjetiti našu golemu energiju i želju, davali smo sve da dođemo do pravog rezultata i pobjede. Rijeka je igrala stabilno u defenzivi, ali na račun zadnjih 30 minuta, ponavljam, bili smo bliži pobjedi. Izmjenama i energijom smo dali sve da dođemo do sva tri boda.

Kek spominje novi susret u finalu?

- Da, logično, želi u finale... Nama je svejedno tko će doći. Rijeka nam je stabilnošću i duel-igrom onemogućila da igramo svo vrijeme kako hoćemo.

Dočekali smo Futacsa?

- Marko je dobri duh svlačionice. On nam kvalitetom može puno toga donijeti. Išli smo s njim tih 15 minuta na kraju, vratio se, bez problema odigrao, iznio duele na leđima i kad sam mu vidio poslije utakmice osmijeh na licu, jasno je da je sve dobro i sretni smo zbog njega.

Odakle crna rupa na početku drugog dijela, Rijeka je mogla riješiti utakmicu i dati drugi gol?

- Vidite, događa nam se to... U Poljskoj smo imali 72 posto posjeda lopte. I danas smo bili na višem postotku od Rijeke. Tome težimo, ali posjed mora biti kvalitetan i lopta mora dolaziti u prave zone djelovanja. Kad je izgubiš onda imaš problem kontranapada. To nam se događa. Preuzimamo taj rizik i radimo da to bude bolje, da bolje kontroliramo događaje. Danas smo primili gol nakon izgubljene lopte, imali još dva-tri klimava posjeda i tu smo nestabilni. Radimo na tome...

Tičinovića ste stavili od prve minute, a Kovačević kad je ušao bio je puno življi?

- Tičinović je u svojoj karijeri igrao dosta na toj ofenzivnoj poziciji. U Zabrzeu je igrao dobro. Htjeli smo po toj desnoj strani doći do situacija u napadu, ali i da se ukupno nametnemo baš tamo gdje su opasni Heber i Žuta. Mario je odradio korektno, a Kova kad je ušao, pokazao je da možemo na njega računati. Puno lopti pod pritiskom je zadržao i to je velika stvar.

A Lopez? Opet nam se nije učinio dobar? I u Osijeku je sukrivac za primljeni gol. I sad nije bio na visini. Što se događa s njim?

- Borja je odigrao solidnu utakmicu... Ostali smo bez Stelianoa (Filipa, op. a.), jer se razbolio i mora pauzirati neko vrijeme. Tako je Lopez igrao na beku. Po meni je Lopez bio solidan. Naročito taktički.

Pred nama je završni krug od devet kola, koji su ciljevi, što bi vas zadovoljilo?

- Cilj je podići kvalitetu igre i doći do što većeg broja bodova i napraviti sve da bude što manje oscilacija u igri. Kroz te utakmice pripremiti se za zadnju utakmicu, veliki finale i uraditi sve da uzmemo trofej u kupu!

Koliko bodova do kraja priželjkujete?

- Teško je to zbarajati, najbolje da pobijedimo sve, zar ne?! Ali, kad se podvuče crta na kraju vidjet ćemo što smo zapravo uradili. Nego da ja vama čestitam Uskrs i zaželim svako dobro – završio je Kopić pressicu.

Hvala, također i vama!