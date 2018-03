Trener Riječana smatra da je podjela bodova pravedna: Baš bih volio da se sretnemo u finalu u Vinkovcima

Evo kako je Matjaž Kek, trener Rijeke,komentirao 1:1 u Poljudu na Veliku subotu:

- Tvrdo, agresivno, puno takvih derbija je već bilo. Premalo kvalitetno smo s pasom izlazili prema naprijedu prvom dijelu, u drugom poluvremenu smo se popravili, dali gol i imali odmah meč loptu za 2:0... Znao sam da će biti teško takvu agresiju održati na toj razini cijelo vrijeme, ali razumijem situaciju. Bilo je u našim redovima igrača koji su prvi put ovdje nastupili. Poljud je, znate i sami, nešto sasvim drukčije okruženje u odnosu na sve druge stadione.

- Kad su igrači pod pritiskom onda vidite kako ti igrači reagiraju, koliko su dobri, 1:1, mislim da je pravedno...

Nastavili ste niz na Poljudu, opet niste poraženi?

- Šta se tiče tog mog niza, ja vam mogu najiskrenije reći, ma, meni je to bez veze! Ja nisam Rijeka... I stoput radije dolazim ovdje nego na terene gdje je stotinu ili 150 gledatelja. Kad je pritisak, vidiš imaju li igrači muda, znaju li izdržati. Mi smo dobro to radili, ali neki su mi igrači još premekani u odnosu na moje viđenje nogometa. Kažem, nekima je bilo prvi put u Poljudu (Raspopović, Grahovac... op. a.). Bilo je korektno, to mi je važno, lijepo je kad se svi pozdrave poslije utakmice.

Jeste li vi zadovoljni sa 1:1?

- Ne, jer ja želim pobijediti. Uvijek to želim. Jedan bod, ajde, možemo živjeti s ovim rezultatom, ali to nije ni toplo, ni hladno... Ako nešto želimo u Europi radit, moramo igrati pod pritiskom. Nema više nigdje u ozbiljnim utakmicama vremena da dodaš u miru, primiš, odigraš... Kad je ušao Toma Bašić bilo nam je izuzetno teško. Izgubili smo Čolaka za srijedu u Maksimiru i to mi je žao, to je hendikep... Bitno mi je da mi ekipa raste. Idemo mi proći preko Dinama, baš bih volio da se sretnemo (s Hajdukom, op. a.) u finalu u Vinkovcima.

Kako gledate borbu za drugo mjesto?

- Svejedno mi je. Jedan cilj je ući u Europu, to je važno, a drugi pripremiti igrače da napreduju i za dobru prodaju... Možemo li ugroziti prvo mjesto? Prednost je prevelika... Ne znam... Znate, kad sam ušao sad u svlačionicu, dolje su malo pognute glave. Ima dolje mojih koji su uletjeli u grotlo Poljuda i izgubili su samopouzdanje. Pred Maksimir samo nam je jedna misao: otić hrabro i probat ih dobit! Sutra ćemo biti s familijom, blagdan je, a onda mislit tko može, tko ne može. Čolak ne može, ali vraća se Leovac, Dinamo je favorit, ali u kupu su iznenađenja i mi sigurno idemo po iznenađenje! I finale. I da se vidimo opet u Vinkovcima! - rekao je Matjaž Kek.