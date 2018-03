Izabrana generacija: pogledajte kako ispisati povijest Hajduka

Prošlo je sedam godina otkad su navijači Hajduka preuzeli odgovornost za svoj Klub. Klub koji iz godine u godinu raste na svim poljima, uz ogroman uzlet na financijskom planu.

Prošlo je godinu i pol otkad su navijači otišli korak dalje, te postali vlasnici 24,53% dionica na velikoj svečanosti na splitskoj Pjaci. Tim događajem, današnja generacija hajdukovih navijača dobila je priliku ostati zapisana u povijesti Kluba kao izabrana, povijesna generacija o kojoj će biti pisane knjige i od koje će budući naraštaji učiti o ljubavi prema voljenom Klubu. Navijači, uljuljani u nogometnu svakodnevnicu, lako zaborave na pređeni put i na činjenicu kako je taj put dana 16.10.2016. postao kraći, ali ga ipak treba prijeći, a stečene dionice svake godine i otplatiti tvrtki Tommy (3,5 mil. kn).

Prije devet mjeseci, na nezaboravnom predstavljanju na FESB-u, započela je ključna etapa projekta otkupa dionica pod nazivom Za sva vrimena koji za cilj ima osigurati stabilni godišnji prihod, a kako bi Klub ostao u vlasništvu navijača - Za sva vrimena! Stoga su iz Našeg Hajduka pripremili još jedan video podsjetnik na projekt koji je u tijeku. Svojim sudjelovanjem, svaki navijač postaje dio velike Hajdukove povijesti.

Osim odličnih rezultata brojnih akcija učlanjivanja, obaranja rekorda i sve brojnije hajdučke obitelji, Društva prijatelja Hajduk marljivo rade i na sudjelovanju projektu Za sva vrimena. Pored vlastitih uplata za ime u tematskom parku, u nastavku pogledajte koja su trenutno najuspješnija društva prijatelja kad je u pitanju broj članova koji sudjeluju u projektu otkupa dionica.

Kako se uključiti u projekt „Za sva vrimena!"? Navijači se u projekt mogu uključiti s manjim mjesečnim donacijama (od 27 do 150 kn) ili godišnjim donacijama (od 324 do 1800 kn) i to dolaskom u Odjel za članstvo na Poljud (08-20h) ili putem web stranice www.nashajduk.hr

Na dan utakmice u subotu (HNK Rijeka), radno vrijeme Odjela za članstvo je od 11 do 17 sati.