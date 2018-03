Pogledajte nevjerojatnu makinju voznog parka Hajduka

Od kada je Hajduk na Poljudu, vrlo važan kotačić bijele obitelji je Tomo Lauš (62). Čak i doslovno jer baš Tomo, kao dugogodišnji radnik na održavanju travnjaka, upravlja i vozilom za održavanje kojim odrađuje bitan dio svog posla. Uzalud treninzi, uigravanja, sav trud struke i igrača, ako i teren, Tomo nije na visini zadatka. I tako već gotovo 39 godina. Svoj život posvetio je Lauš Hajduku u tolikoj mjeri da je, vjerujemo da smo točno izračunali, aktualni strateg Željko Kopić 60. trener "bijelih" u Tominoj eri (neki od njih su naravno i više puta sjedali na klupu, bilo je i privremenih v.d. trenera...).

- Od 1979. godine sam u Hajduku, došao sam u klub negdje između Božića i Nove godine. Hajduk je u rujnu te iste godine preselio na Poljud – priča nam Tomo koji gotovo četiri desetljeća brine o poljudskim terenima. Jedna od prvih utakmica koju je doživio kao zaposlenik "bijelih" bio je legendarni uzvrat s Hamburger SV-om na Poljudu u četvrtfinalu tadašnjeg Kupa prvaka u ožujku 1980.

- Uf, kako se ne bih sjećao tog susreta. Razgovarao sam s Pudarom na sjevernoj strani terena, bio sam uz njegovu stativu.

S vratarem?

- Uvijek smo nas dvojica ćakulali tijekom utakmice. Bio sam tamo jer sam skupljao baklje koje su bacali navijači – sjeća se Tomo.

I tada je bilo baklji?

- Kako nije, uvijek je bilo baklji. Samo su bile malo manje od današnjih. Došao je Geza (nap.a. Vlado Schönauer), raširio ruke prema sjeveru i govorio im je nemojte, a oni i po njemu. A ja biži od Geze ha, ha, ha.

A sjećate li se kada je Hajduk sa 6:0 na Poljudu ranije te iste godine u prijateljskom susretu svladao slavni Manchester United?

- Iskreno, ne mogu se baš sjetiti tog susreta, puno ih je bilo. Ali sigurno sam ga gledao.

Toliko je Hajduk tada bio dobar da je pobjeda nad Man. Unitedom bila kao "običan dan u uredu"?

- Hajduk je bio izvanredan. Kada bi otišao na utakmicu, kada bi počela naježio bi se, "ježurci" odmah skaču – pokazuje nam Tomo ruke.

Odakle su Lauši?

- Iz Orguza, sela ispod Kamešnice (nap.a. u BiH). Imali smo klub iz Orguza koji se zvao baš Hajduk. Bio je pet puta prvak općinske lige.

Tamo su jedno vrijeme živjeli i Dalići, obitelj izbornika Zlatka Dalića?

- Znam njegovog oca Ivana, bio je tu učitelj, pa su često i selili. Oni su inače iz Potočana. Zlatko je tada još bio mali. Njega sam upoznao tek kada je kasnije došao u Hajduk.

Priča nam Tomo da je te 1979. slučajno stigao u Hajduk.

- Sasvim slučajno, rođak mi je bio tadašnji Hajdukov oružar Mate Kasalo. Bilo je ajde dođi, dođi. I tako sam došao. I ostao. Kada sam stigao nas 12 se brinulo o tri terena.

Tomi je ovo treći glavni poljudski travnjak od kada je u klubu.

- Onaj prvi je trajao sve do 2014. godine, 35 godina. To je čudo. Nema tu neke tajne, nego radi, popravljaj. Kad je proljeće onda je dobro, kada je kasno ljeto onda trave nema, onda je očajno do desetog mjeseca. Pa nešto napraviš. I tako stalno.

Na pitanje o najljepšem sjećanju u ovih gotovo četiri desetljeća malo se dvoumio.

- Bilo je i prvih mjesta, osvojenih kupova, pa ono kada smo '91. osvojili kup u Beogradu, to je bilo posebno. Meni je najljepše bilo kada smo ušli u Ligu prvaka 1994. godine. Bilo je i dobrih i loših trenutaka, rezultata.

Kad je bila najteža "stani-pani" situacija po pitanju terena, da je baš "plivao"?

- Protiv Veleža, baš 1980. prije revanša protiv Hamburgera. Svi su govorili da smo zatvorili odvod vode s terena samo da nastane poplava pa da se ne igra, da se momčad odmori. Ma čime ćemo ga zatvorit'! Ta se utakmica trebala igrati malo prije Hamburgera, ali bio je takav prolom oblaka da se odgodila. Došao je Velež u Poljud, bacao se balun po terenu. Međutim, nije bilo uvjeta za igru. U nas je često zimi kiša ili led. Sjetite se samo Dnjepra i Gudelja po kakvom se terenu igralo, to je bilo samo blato.

Svakog jutra Nikola Perkušić i Tomo su među prvima na radnom mjestu na Poljudu, bar sat prije početka radnog vremena.

- Radim od sedam sati, ali volim uvijek doći već u šest. Volim s Nikolom prije posla popiti kavu pa se onda bacimo na posao.