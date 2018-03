Vejić: Kopić ima recept za Rijeku, siguran sam u pobjedu Hajduka. Još kad Caktaš proigra bit će ovo jedna od naših najboljih sezona!

Hrvoje Vejić je prezentirao turnir malih nogometaša Prvi koraci, a u rubrici gdje su, šta rade, bivšeg hajdukovca i povremenog reprezentativca naći ćete kao trenera za individualni rad, posebice s budućim stoperima u mladim uzrasnim kategorijama Adriatica!

Vejić je iz Ploča, a u Split se zapravo doselio iznova:

- Ja sam tu već dvije godine, živim opet u Splitu i to je moj izbor. Imam sklonosti biti trener, ozbiljnije tek u dogledno vrijeme.

Zašto čekate?

- Tek kad mi se neke privatne stvari poslože. Nikad se ne zna kad ću krenut... Nogomet mi je u krvi, privlačno mi je biti trener, ja znam sve njegove tajne teoretski, ali treba stjecati praksu. Radim u Adriaticu povremeno, triput tjedno individualno s djecom i to me baš prožima zadovoljstvom. Ive Šeparović u Adriaticu radi ozbiljnije, stalno, a ja radim periodično.

Zanimljivi ste nam, jer vi ste se ostavili igranja u Hajduku, kad je Rijeka zadnji put pobijeđena, u ljeto 2011. godine?

- Znam za to i izgleda mi nevjerojatno. Nastupio sam u Zadru, iduća je bila Rijeka, pobijedili smo i ...to je bilo to. Za sebe mislim kako sam se ostavio baluna prije sto godina i kako je to bilo strašno davno. I onda shvatim da toliko već sezona nismo pobijedili Rijeku u Poljudu?! Nevjerojatno. Vrijeme je.

Tako gledate na jadranski derbi.

- Lijepo vrijeme, sunce, Velika subota, pred Uskrs. I fešta. Uz pobjedu Hajduka. Ne govorim to tek onako, navijački. Naime, uvažavam Kopićev stil, jako ga cijenim. Kopić je otkrio recept kako protiv Rijeke.

Ima lijeka protiv Keka?

- Kopićev stil je agresivan i pokušava igrati visoko, u napad, pokušava se protivnika pritisnut tranzicijom. Doma još ne izgleda tako dobro kao u gostima.

Zašto?

- Doma je teže, jer je obrani teže igrat s rizikom... Ali tu je prednost domaćeg terena pa se to kompenzira. Nije protivniku igrat lako u ambijentu Poljuda. Hajduk mora odgovorit na agresiju Rijeke, tu je ključ i to Kopić zna.

Ali, zna to i Kek?

- Zna, ali vrijeme je da izgubi. Istina je da je uradio opet pravi posao, Rijeka se oporavila, Kek je podigao u kratkom roku neku novu, drugačiju momčad Rijeke i nanizao uspjehe. Traje dugo i zaslužuje pohvale. Adut mu je Heber i preporučam mojim naslijednicima iz obrane da dobro pripaze na njega. Igra momak i zabija. A igra Rijeke se vrti oko Bradarića.

Da, Filip je Hajdukovo dite, a nositelj igre Rijeke.

- Pravi je lider i kapetan, on je pravi kreator, drži sve konce igre. Puno je digao i agresivnost, a uvijek je imao odličnu tehniku, dugi i kratki pas. Kompletan igrač. Nije slučajno u reprezentaciji.

Žao vam je što je otišao iz Hajduka?

- A to je žao svim navijačima Hajduka, jako bi nam dobro došao u ovom trenutku.

Kako gledate na momčad Hajduka? Nema više Ohandze?

- Said igra solidno... Ono što očekujem je svakako da Caktaš napokon pokaže onu svoju klasu koju znamo da ima i da je vrijeme prilagodbe u povratku završilo. Sad je pravi trenutak da pokaže znanje i talent koje ima. Cijela momčad mora dati maksimum. Šteta ako Toma Bašić ne može, šteta za njegove prekide, to će nedostajati. Da, da ne zaboravim, i Gyurcso je pojačanje. Što god pregledam nakon utakmice, ili je gol dao ili asistenciju priredio, pokazuje se kao pojačanje.

Znači, zaključujemo, s jedne strane Caktaš, s druge Bradarić, ključni dvoboj jadranskog derbija?

- Svakako su dvojac od kojih se najviše očekuje.

A vaši, da tako kažemo, stoperi? To je vaša krvna grupa za ocijenit?

- Lopez je odjednom u krizi, a bolje je kad igra Savvas na stoperu.

Savvas Gentsoglou je kontroverzan, kako ga vi vidite?

- On je jako bitan za Hajduk. Meni, da sam ja trener, uvijek bi igrao!

Kako, zašto?

- Zato što je dobar igrač. Netko to gleda ovako ili onako, na stoperu je još bolji jer ima odličan pas kroz linije. Može se od njega uvijek očekivat više, ali što se mene tiče, potreban je. I tu nema priče.