Nikola Perkušić, profesor povijesti i zemljopisa radi kao Hajdukov ekonom već 37 godina: Da mi nije kluba ne bi se maka' dalje od Splita i mog Imotskog!

Nikolica za sve. Hajdukova Katica. I dobri duh.

- A šta ću vam ja reć?! Napišite sami šta mislite da je najbolje. Znate me otkad smo došli na ovaj stadion... - dobrodušno će Nikola Perkušić, očito nespreman da se uhvati ukoštac s novinarskim notesom i rafalom pitanja.

Da, znamo se skoro 40 godina, evo 39. teče... A on sa svoje 63 među najstarijim je zaposlenicima Hajduka. Ajde, nećemo to isticati, nije nam namjera skrenut pažnju koliko je vremena prošlo, nego naprotiv. Kako je mlad, okretan, spretan i potreban, baš kao prvog dana kad je došao u Hajduk.

- Radni dan mi počne najranije, između pet i šest. Volim doći što prije, da u miru sa svojim Tomom Laušem popijem kavu. Tursku kavu. Iz džezve. Stari običaj. A onda počne utrka, otkuca sedam sati izjutra i onda letam. Di god triba. Šta god triba.

Da se zaleti do Saveza nogometnog na Rivi, do pošte u pretinac zavirit, makar je takvog posla sve manje, jer mejlovi obave većinu komunikacije.

Međutim, pošta, kao ni novine, nikad se do kraja neće predat pred naletom interneta. I uvijek treba neka Katica za sve.

Nikola Perkušić, dakle, za sve oko sebe – Nikolica. Koristimo priliku da nam otkrije kako je uopće došao u Hajduk, te zime 1982., pa ga pitamo:

Malo tko zna da ste po struci profesor zemljopisa i povijesti?! - A što ću to spominjati? Završio sam Pedagošku, ali kako nije bilo posla moj mentor Srećko Vidaković, šjor Srićo, znate ga i pamtite, bog mu duši da spokoja, pozvao me u Hajduk. Kaže on meni, ajde, ti si vrijedan i radišan, nije da se hvalim, ali tako mi je rekao, dođi pomoć' doli u Poljud, dok ne nađeš posao.

I vi došli i ostali?

- A došao sam u Hajduk. Tko ne bi? To je bilo nešto posebno, kao čast, kao gušt. Sve u jednom. Ostao, pomagao štošta, ovdje i ondje, na terenu, u prodaji ulaznica, u nabavi, pri ekonomatu, kod Juke Strinića. Radit u Hajduka, pa to je kao da igram! Čisti užitak.

Vi ste dugo vodili ekonomat?

- Točno. Najviše sam vremena proveo s dresovima i sportskom opremom, od najmlađih članova Akademije do prvotimaca.

Pardon, čuli smo da ste bili i sportaš?

- Jesam, trčao sam u ASK-a.

Sprinter?

- Ma kakvi, tko vam je to rekao?! Maraton je bila moja disciplina!

Pa da, kako smo mogli pogriješiti?! To se vidi i na vama. Sprinter koji trči maraton. Već godinama.

- Znao sam ja da ćete vi nešto smislit – sad se i Nikolica otopio pred novinarom.

A da vas pitamo koji vam je najdraži trener, igrač, kolega, neka uspomena, recimo na Bugara Ivana Vucova koji je imao velikog psa, dogu, pa je i tu trebalo bit u pomoć?

- Nemojte, jer odgovor je uvijek isti. Svi su mu najdraži! I neću vam ništa ispričat. Sizgo, Tomo, Miro Čolak, Ivan Balić, Krešo Mikulandra. Eto, to je moja momčad. Ako sam koga zaboravio, to je nehotice, nisam htio. Oni su moj Hajduk!

A da vas pitamo koji su vam najdraži momenti?

- Ja imam odgovor, ali krivo će me shvatit.

Neće. Doba je od rođendana. Sve je dopušteno.

- Dobro onda. Nagovorili ste me. Ispast će kao da se guram, ali to je istina. Dakle, kad god me klub povede na putovanje, to je za mene kao plaća, kao najveća nagrada. Neprocjenjivo. Da mi nije Hajduka tko zna kad bih se ja maknuo dalje Splita i svog Imotskog!

Baš Imotski ili malo sa strane?

- Kamenmost, za reć pravo.

A gdje je bilo najljepše?

- U Amsterdamu. Taj mi je grad na srcu. I sad sam bio nedavno u Liverpoolu, gradu Beatlesa. To je nezaboravno.

Zvuči kao poziv momčadi da se plasira u Europsku ligu?

- E, to je prava stvar. Šušur velikih utakmica. Ima li ljepšeg posla i uzbuđenja, zanosa, nego kad se najveće utakmice igraju? Onda posebno ništa nije teško.

I još koje putovanje da se zalomi?

- Je. I ta vam je na mistu – složili smo se lako s Nikolicom, dobrim duhom Hajdukovih burnih desetljeća...