Dinamo je od njega stvarao nasljednika Pjace, a on želi igrati za Hajduk!

Došlo doba da se okrene kotač povijest. Opet iznova. Kao sinusoida, s amplitudama, kao Gundulićevo Kolo, "tko bi gori, sad je doli..." I obratno, dakako.



Naime, sad je Hajduk poželjna destinacija za - mladiće iz Dinama. Dosta ih je Dinamo odvodio iz Hajduka, iz Dalmacije, ajmo malo u drugom smjeru, "vlakom prema jugu". Dalmatinom nizbrdo.



Trend se mijenja, u to nas uvjerava najnoviji slučaj iz Maksimira po kojem je daroviti, 19-godišnji Dario Špikić već odlučio, navodno, po isteku ugovora s Dinamom, u srpnju preseliti u – Poljud, u redove Hajduka. Da svoj talent raspiri na jugu, bolje će mu klima odgovarati.



Da Špikić nije bilo tko svjedoče podaci da se o njemu govorilo kako je po talentu, značaju, u omladinskom pogonu Maksimira tretiran kao naslijednik Marka Pjace ili Josipa Brekala.



Špikić nije zadovoljan minutažom u Dinamu II, nakon što je ranije imao dobre i zapažene nastupe.



E sad, je li to zbog toga što se već otkrilo kako su kraci hobotnice s juga doprli do njega ili je krilni ofenzivac malo manje igrao pa rekao kako može i hoće u Hajduk, teško je reći.



Tim prije što ni otac Božo Špikić, a posebno ne u Hajduku, nisu od volje komentirati.



I to je već velika stvar, ta šutnja (nam) govori više od stotinu riječi. Hajduk nema što reći, a u obitelji Špikić bi radije da se čujemo za koji dan.



Nisu komentirali, nisu nijekali interes, nisu rekli što vam pada na pamet. Kad bude, pričat ćemo...



Špikići su porijeklom iz Tomislavgrada, a majčina obitelj, kako čujemo, živjela je svojedobno u Splitu, pa tako i mladi talenat ima sklonosti i prema gradu pod Marjanom, Hajduku...



Spominjemo se da je u Dinamo otišao danas prvotimac "modrih" Nikola Moro iz Solina, unatoč činjenici da je bio vruća želja sportskog direktora "bijelih" Gorana Vučevića. Pa kapetan tadašnjih kadeta Hajduka Marko Grčić, predvodnik generacije rođenih 1993.... Odlazili su preko Splita i braća Baturina, Roko i Martin, iz Hajduka u "crvene", pa dalje u "modre", što je dizalo veliku buru i eno ih gore u Dinamu. U Maksimiru je i Zadranin Jakov Anton Vasilj, kadet oko kojega se Hajduk trudio, pa mu je i brata starijeg Ivana Jakova dovodio u prvu momčad ne bi li došao do mlađeg, darovitijeg brata. Nije mu dugo uspijevalo, Vasilj je iz Hajduka otišao u Dinamo.



Sad se okrenuo kotač povijesti, Hajduk stoji sve bolje u tom vječnom gore-dolje odnosu rivala.



U Poljudu su se okrenuli i trenerskom kadru koji je ime stjecao u Maksimiru, pa su sad perjanice Hajdukove Akademije Krešimir Gojun na čelu, te treneri Siniša Oreščanin i Mario Despotović.



Treba li reći da su mlađe kategorije na sve strane pod budnim okom Gojuna, za kojega će nam iz Zagreba poručiti oništo znaju "dolje vam Gojun radi ozbiljan posao". Nije Krešo od velikih riječi, ali drži sve pod kontrolom. Pa kad dobijemo dojavu:



- Izgleda da Hajduk "krade" Dinamu wunderkinda – onda to ima posebnu težinu.



Nema tu zapravo krađe. Ugovor istječe. Ako se odluči za Hajduk ovog ljeta, izbor je – legitiman. Dario Špikić, ofenzivac, krilni napadač.

Oprostilo se Džoniju i Deveriću

U Hajduk su nedavno stigli iz Dinama Luka Pasariček i Petar Čančar. Ipak je drugačije, jer Špikiću Dinamo nudi novi ugovor, želi ga, a Špikić ga ne potpisuje.



Želimo s ove pozicije reći kako su se trasferi na relaciji Dinamo - Hajduk događali i događat će se. Kako bi se klima mijenjala. Samo najveće navodimo, Vilson Džoni je otišao u Dinamo, kao i Joško Jeličić, te nedavno Franko Andrijašević, u suprotnom smjeru kad im je Maksimiru postalo tijesno, rado su Hajduk birali Štef Deverić, pa kasnije i Niko Kranjčar.



Nekima su se promjene dresa kroz povijest opraštale (Džoni, Deverić,), većini bi se (gadno) zamjerilo...