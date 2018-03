Svi pričaju o Poljaku Janu koji je utakmicu Bijelih prenosio na hrvatskom: Kad sam prvi put čuo 'Dalmacijo' dogodila se ljubav, Hajduk je postao moj klub

Gornik Zabrze velik je klub. Tradicija duga 70 godina, 14 naslova prvaka Poljske, finale Kupa pobjednika kupova. Ipak, nisu samo titule ono što jedan klub čini velikim. To je i ljubav navijača prema klubu i recimo, manire. A tu je Gornik velikan u svjetskim okvirima.



Hajduk je u subotu bio na proslavi 70. rođendana slavnog poljskog kluba uz koje ga veže prijateljstvo navijačkih skupina. Prekrasna atmosfera ispunjenog stadiona u Zabrzeu ostat će dugo u sjećanju svima koji su utakmici svjedočili bilo na stadionu, bilo preko internetskog prijenosa koji su domaćini osigurali. A baš je internetski prijenos utakmice iznjedrio jednu od najljepših priča ovog prijateljstva.



Jan Długokecki, 22-godišnji Poljak, na tečnom je hrvatskom prenosio utakmicu, olakšavši svima gledanje, a ni danas, tri dana poslije, razgovori o novopečenom komentatoru ne prestaju. Malo je reći da je oduševio navijače Hajduka, a mi smo ga odlučili kontaktirati i otkriti kako se i kada rodila njegova ljubav prema nogometu.



– Navijač sam Gornika od 2005. Kad sam imao deset godina otac me poveo na stadion, na utakmicu Górnika. Nisam ranije bio zaljubljenik u nogomet, nisam znao pravila igre, nije me zanimao. Bilo je to posve novo za mene. Najveća mi je, ipak, novost bila Torcida. Istog trena sam se zaljubio u Gornik, znao sam da je to prava ljubav. Živim 120 kilometara od Zabrzea, svaka utakmica mi je kao gostujuća, ali to mi nije problem.



Splitska sudbina



Ne čudi ljubav prema Gorniku i Torcidi. Najuspješniji poljski klub i jedni od najvatrenijih navijača lako vas ‘kupe’. Ali, izjavio je Jan da osim Gornika navija i za Hajduk, a nas zanima kako je došlo do te ljubavi?



– Ljetovao sam 2010. godine u Hrvatskoj. 5. kolovoza Hajduk je igrao utakmicu Europa lige s Dinamom iz Bukurešta. Kupili smo karte, došli na utakmicu, i baš kao i s Gornikom, dogodila se ljubav na prvi pogled. Kada sam prvi put čuo “Dalmacijo” znao sam da je to to! Hajduk je postao moj klub. Te se godine zapravo rodila ljubav i prema Hrvatskoj i cijelom Balkanu, jako mi se sviđa vaš način života. More, kava... Opuštenost.



Dosta, barem za sada, o nogometu. Reci nam nešto o sebi.



– Student sam Filozofskog fakulteta na Sveučilištu u Wroclawu. Tamo slušam hrvatski i srpski jezik pa ja ponekad miješam riječi, nadam se da se nitko tko je slušao prijenos nije naljutio zbog toga. Trenutno sam četvrta godina i pišem diplomski rad o treneru Lecha iz Poznana, Nenadu Bjelici koji me impresionirao jer je poljski naučio za svega šest mjeseci. Sve sam povezao u jedno: studiranje, Hrvatsku i nogomet. Osim fakultetom, bavim se i groundhoppingom - nogometni sam turist. Gledao sam utakmice diljem Europe, a i nogometni sam sudac. Vodim vrlo dinamičan život kao što možete vidjeti.



A uz sve nabrojano, sada ste i nogometni komentator. Kako je uopće došlo do toga da komentirate utakmicu?



– Ovo je za mene, iskreno govoreći, bila potpuno nova situacija. S obzirom da su navijači Hajduka i Gornika u sjajnim odnosima htio sam pomoći na bilo koji način. Bilo je tu otprije druženja, navijačkih turnira, ali nisam imao vremena pomagati. I sada se dogodi ova utakmica, a mi odlučimo iznenaditi naše prijatelje iz Hrvatske i napraviti prijenos s komentatorom na hrvatskom jeziku. Za mene je to bilo kao ostvarenje sna. Moja dva najdraža kluba igraju međusobno.



‘Odlično brate, pola Hrvatske te voli’



Kakve su bile reakcije?



– Obitelj i prijatelji su bili vrlo ponosni i sretni, svi su slali čestitke. Pitao sam ljude iz Hajduka kako je bilo, a oni su mi rekli: “Odlično, brate, pola Hrvatske te voli”. Sada mi i vi kažete da su ljudi zadovoljni, a ja sam presretan zbog toga. Još uvijek ne vjerujem da sam bio dio svega ovoga.



Zaljubio si se u Split i Hajduk, je li u igri i neka Splićanka?



– Velik broj Poljaka dolazi u Dalmaciju na ljetovanje pa sam i ja tako upoznao Split. Prekrasan grad, prekrasni ljudi. Kultura vam je drugačija, odlična hrana, prelijepe djevojke, sunce i Hajduk. Moram ponovno što prije u Split i na utakmicu. Kod vas je Hajduk više od kluba. Strast, religija. Baš kao i Gornik nama. Obožavam Split, ali Splićanki u mom životu ipak nema, imam djevojku.



Vratimo se još malo nogometu. Kao dobar poznavatelj sigurno znate kakvo je stanje u hrvatskom nogometu?



– Nažalost, situacija u hrvatskom nogometu dobro je poznata. Znam sve o nepravilnostima, suđenjima ključnim ljudima iz HNS-a i stvarno me žalosti što se Hajduka pokušava zaustaviti u napretku koji je nezadrživ.

Bjelica: Drago mi je da su me mediji i Jan prepoznali Trener Lecha iz Poznana Nenad Bjelica rado nam je govorio o Janu. - U Poljsku sam stigao prije godinu i pol, a vrlo brzo sam naučio poljski jezik. Vodim se onom 'koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš', a Janu kao studentu je vrlo zanimljivo iz znannstvenog pogleda pa je odlučio pisati diplomski rad o tome. - Bilo mi je bitno brzo naučiti jezik zbog komunikacije s upravom i igračima, i moram priznati da mi je jako drago da mediji u Poljskoj, a i Jan, prepoznali moj trud.