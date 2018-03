Navijači Hajduka, nemojte se bojati, Almeida se na ljeto vraća u Portugal, ali, evo zbog čega...

E com enorme prazer que apresento o cartaz do 7 Torneio Hugo Almeida Footvolley cup 2018 ,15/16/17 Junho. Esperamos por ti... We wait for you💛💙 @halmeida_futevolei_a.d.buarcos @adbuarcos2017 @figueirabeachsportscity @figueiradafoz #doctorsport

A post shared by Hugo Almeida (@halmeida_9) on Mar 17, 2018 at 5:22am PDT