Bit će fešta za pamćenje, Hajduk i 24.000 torcidaša na proslavi 70. rođendana Gornika

Rođendanska fešta, prijateljski susret na terenu i na tribinama. Hajduk je večeras gost Gornika iz Zabrzea u susretu u kojem poljski klub slavi 70 godina postojanja. Na feštu su pozvali "bijele" prije svega zbog toga što su navijači dva kluba veliki prijatelji. Navijači Gornika posudili su čak i ime od Hajdukovih pa su se prozvali Torcida Gornik Zabrze.

Za ovu utakmicu koja se igra u reprezentativnoj pauzi Hajduk je na put poveo 17 igrača (mnogo je odsutnih reprezentativaca raznih selekcija, ozlijeđenih, a danas igra i Hajduk II). Među njima ipak nije Marko Futacs koji je na poštedi, ali ne zbog koljena nego zbog manje ozljede mišića koju je prije par tjedana zaradio na treningu u procesu rehabilitacije, a u Poljskoj se očekuje vrlo hladno vrijeme i ništa se ne želi prepustiti slučaju. Za tjedan dana bi protiv Rijeke mogao biti u konkurenciji. Nema ni friško ozlijeđenog Tome Bašića (trebao je biti s U21 reprezentacijom), Dantea Stipice zbog lakših zdravstvenih problema...

A poljski klub barata informacijom kako je na put prema Zabrzeu krenulo i oko tisuću navijača Hajduka. Velika fešta bila je i prije tri i pol godine kada je Hajduk bio gost kluba prijatelja Slavije u Pragu (nažalost, susret je tada završio ulaskom navijača u teren, no s obzirom na revijalnu prirodu susreta nitko se time nije isuviše zamarao). Sada kada su na susprotnim stranama navijači prijatelji očekuje se još i veći navijački spektakl, od koreografija do navijanja. Dvije Torcide na istom stadionu, prijateljski nastrojene! Može li luđe? U pozitivnom smislu, naravno. Poljska u mom srcu. Dok reprezentacija umjesto i ovim krajevima Hrvatske ide "od Aljaske do Meksika". No, "to je ona druga slika". Tužna slika stanja u hrvatskom nogometu, odnosno gdje su ga ljudi koji već dugo vode Savez doveli.

A to prijateljstvo Torcide Split i Torcide Gornik Zabrze traje već dugo. Još 1999. godine u Poljskoj je osnovana Torcida Zabrze po uzoru na Hajdukovu Torcidu. Nakon nekog vremena počeli su se razvijati i prijateljski odnosi među skupinama. Posljednjih godina često su pripadnici te skupine dolazili na Poljud kako bi zajedno navijali za Hajduk. A išli su Poljaci i na neka Hajdukova gostovanja. Pamti se da su navijači Gornika uskočili pomoći manjoj grupici navijača Hajduka koju je ljetos u Kopenhagenu napala skupina navijača Brøndbyja. Torcida Gornik odala je ljetos počast i preminulom navijaču Hajduka Ivanu Mati Blaževiću. Pred susret Gornika i Arke iz Gdynije s razglasa na stadionu je puštena pjesma "Kada umrem umotan u bilo", a navijači Gornika su šutjeli prve 23 minute u spomen ubijenog 23-godišnjaka.

Torcida Gornik slovi za jednu od najboljih navijačkih skupina u Poljskoj. Domaćini očekuju pun stadion, Arena Zabrze trenutno prima oko 24 tisuće gledatelja (do okončanja radova na stadionu). A dok se odbrojavaju sati do fešte izvlače se sve moguće poveznice, Boris Pandža koji je igrao za oba kluba, zatim Ivica Križanac kao veliki navijač Hajduka i bivši igrač kluba iz Zabrzea, pola godine je u ranijoj fazi karijere nosio dres Gornika. Spominje se i kako je pomoćni trener "bijelih" Toni Golem u igračkoj karijeri (bio je član Gornika iz Leczne i Rucha Chorzowa) nastupao na ovom stadionu... Utakmica se igra s početkom u 19.48 sati, kako je Gornik osnovan 1948. godine. Riječ je o klubu koji je 14 puta bio prvak Poljske, ali posljednji put ipak davne 1988. godine. Trenutno drži četvrto mjesto Poljske Ekstraklase u koju se vratio prošle sezone. Najveći uspjeh Gornika bilo je finale Kupa pobjednika kupova 1970. godine u kojem su poraženi od Manchester Cityja.