Došao u Split zbog bivšeg hajdukovca: 'Kad ga je Brugge izabrao za trenera svi su bili šokirani, a danas ga slavi cijela Belgija jer je napravio čudo'

Glas se dobar daleko čuje. Sve do - Splita. Daleko, da, Leko je u pitanju, Ivan, bivši prvotimac Hajduka i povremeni reprezentativac Hrvatske koji u Belgiji, na početku trenerske karijere stvara - čuda.

Mlad trener, za kormilom Bruggea, premoćni je lider prvenstva, pa je ponukao kolege naše novinarske, iz Belgije, iz uglednog lista Het Nieuwsblad da mu – potraže korijene. Izvor njega odakle je izvrio.

Doslovce nam je tako kazao Frank Buyse, reporter koji je došao potražiti odakle je to Leko potekao. Nedvojbeno trenutačno prvo ime belgijske nogometne scene!

Tako vam je to, u nas Leko prolazi pomalo “ispod radara”, nećemo reći nezapaženo, ali njegovi rezultati zaslužuju veću pompu, više reflektora. Dolazak kolege Franka probudio nas je, trznuo, rekli smo sami sebi: hej, pa stvara se veličina u nogometnoj zemlji Belgiji koja ima i te kakav pedigre.

Tamo su zakon svojedobno bili i naši Tomislav Ivić, Luka Peruzović, Željko Mijač, da se samo na zlatnike Hajduka podsjetimo...

Zamijenio Preud’hommea

Kolega Buyse je u Poljudu okupio ugledno društvo, Hajduk mu je izišao ususret, doveo je za isti stol oca Ivana Leku, pa Stipu Pletikosu, Igora Tudora kao Lekine prijatelje i vršnjake, suigrače, onda Sinišu Jalića koji ga je trenirao u juniorima, bio je u dvorani i Boris Marin.

Za prijevod se potrudila Matea Strinić, kći Velimira koji također bio prisutan; a Veljo, bivši direktor Hajdukova stadiona u Poljudu posebno je vezan za Brugge gdje je u susjednom klubu Cercle Brugge igrao između ostalih i prerano preminuli Josip Veber, suprug sestre mu Irene. Frank Buyse je mnogo toplih riječi posvetio i karijeri i ispraćaju pokojnog Josipa, reprezentativca Belgije i bivšeg igrača Hajduka.

Leko, dakle. Kakav skup njemu u čast! Znaju Belgijci za veličinu splitskog Hajduka, ali Leko je postao posebna faca i zaslužuje da ga se oslika sa svih strana.

Ispričalo se belgijskom novinaru o tome kako su i Tudor i Pletikosa osjećali da Ivan ima posebnu trenersku crtu, bio je s Tudorom u grčkom PAOK-u, a onda se otisnuo natrag u Belgiju u samostalne vode. Ispričali su mu i anegdotu prijateljstva nerazdvojne trojice, kad su Tudor i Pletikosa osvanuli u Malagi pod prozorom Ivanu, nenajavljeni, doletjeli avionom da ga iznenade. Tri za jednog, jedan za sve! Pravi mušketiri.

A kako Leko brodi u Bruggeu, neka nam ispriča Frank Buyse iz prve ruke:

- Svi su oduševljeni načinom kako je preuzeo tako veliki klub i momčad, a nema još ni 40 godina. S koliko znanja i samopouzdanja. Znate, stekao je 12 bodova prednosti ispred Anderlechta, ali sad se po našim pravilima bodovni učinak lomi na pola, pa ima šest bodova više i čeka ga uskoro derbi u Bruxellesu protiv Anderlechta.

- Možda mu se prednost smanji na samo tri, pa u Bruggeu budu drhtali i uđemo u neizvjesnu završnicu. Međutim, ništa zato, sve što je do sada uradio kolosalno je. Zato me redakcije poslala u Split, do Hajduka, da istražim. Rekli su mi kako je Ivan oduvijek imao trenerske sklonosti, kao igrač bio je produžena ruka trenera.

Bruyse se raspričao:

- Detalj je posebno intrigantan. Dakle, prije njega trener je bio Preud’homme, veličina, ne moram vam opisivati. I sad Brugge traži trenera. Leko je doduše bio igrač Bruggea, odličan, a kao trener tek je imao epizodu u St. Truidenu. I direktor kluba Vincent Mannaert kaže naš će trener biti Leko! Mnogi su se u čudu pogledavali.

Devet sati ga ‘lomio’ direktor kluba

Kako je obrazložio odluku?

- Kazao je, mi stojimo iza njega, neiskusan je, ali ima golemo znanje i talent. A ja znam, otkrit ću vam, devet sati je razgovarao Mannaert s Lekom o svemu i svačemu dok je lomio odluku. Čvrsto se uvjerio da je to dobar izbor. I kad su kasnije ispali iz Europe rekao je kako u svakom razgovoru s Lekom nikad ništa nije čuo da bi posumnjao u Lekine stavove i nogometna promišljanja.

Tako su nam Belgijci pripomogli da postanemo svjesni kako se nadasve kvalitetan trener Hajdukove provenijencije rađa na njihovoj sceni.

Da i mi obratimo pozornost malo veću. Hoće li Brugge doći do samog kraja, nikad se ne zna. Ali je lijepo znati na kakvoj nam je cijeni sugrađanin i Hajdukovo dite.

Neka su nam drugi bolje otvorili oči.