Letičin gol postao viralan, pregledalo ga gotovo tri milijuna ljudi!

Iako je od utakmice Hajduka i Istre prošlo 11 dana, o golu Karla Letice se i dalje priča. U istom danu objavljen je interes Reala za mladog Omišanina, a zatim je u 96. minuti prvenstvenog susreta donio Bijelima pobjedu koja ih je zadržala u borbi za naslov prvaka Hrvatske.



Popularni 443 Football na svom je Instagram profilu podijelio Letičin gol koji je do sada pregledalo preko 2 milijuna i 700 tisuća korisnika, a kada tom broju pridodamo i preglede na YouTube-u, možemo reći da su Karlovu majstoriju korisnici interneta pregledali preko tri milijuna puta.



Velika e to stvar za mladog golmana poput Letice, ovakve stvari mogu mu samo ubrizgati dodatnu dozu samopouzdanja, a nastavi li braniti kao do sada, puno veći broj ljudi vidjet će što sve može mladi vratar Hajduka.