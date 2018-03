Hajduku ni tri gola u Osijeku nisu bila dovoljna za pobjedu

U utakmici 26. kola Prve HNL Osijek i Hajduk igrali su 3-3 (2-2).

Strijelci: 0-1 Bašić (2), 1-1 Marić (22), 2-1 Lopa (38), 2-2 Gentsoglou (41), 2-3 Šimunec (57-ag), 3-3 Hajradinović (77-11m).

IZ MINUTE U MINUTU

Osijek – Stadion Gradski vrt. Početak u 15 sati. Prijenos MAXtv – Arenasport 3.

Sudac: Fran Jović (Zagreb). Pomoćnici: Ivica Modrić (Zagreb) i Igor Krmar (Zagreb).

Četvrti sudac: Krunoslav Ambrinac (Zagreb). Dodatni pomoćnici: Igor Pajač (Sv. I. Zelina) i Dalibor Mlakar (Zagreb).

Delegat: Stjepan Žugaj (Velika Gorica). Kontrolor suđenja: Draženko Kovačić (Križevci). Časnik za sigurnost: Marko Svilić.

HAJDUK: Letica, Juranović, Nižić, Lopez, Fomitschow, Radošević, Savvas, T. Bašić, Hamza, Gyurcso, Said. Klupa: Stipica, Caktaš, Tičinović, Filip, Ismajli, Kovačević, Kožulj

OSIJEK: Malenica, Škorić, Barišić, Mioč, Boban, Lopa, Grezda, Šimunec, Mudražija, Grgić, Marić. Klupa: Santini, Lončar, Ejupi, Bočkaj, Šorša, Pervan, Hajradinović

Kraj utakmice, fenomenalne utakmice!

90 +3 - tuče Caktaš malo preko prečke

90 + 2 - prekršaj za Bijele na 20 metara

90 - opsjedaju Osječani gol Hajduka, igrat će se još tri minute

88 - oštro ide Fomitschow na Škorića, drugi žuti i crveni karton

85 - zagužvalo se sad između igrača Hajduka i Osijeka, požutio je Ejupi

84 - tukao je Kožulj sa 16 metara, odbija Škorić

82 - prošao je Said, ali udarac iskosa je loš

80 - sad je tukao Ejupi, opet lopta ide pored stative

79 - prošao je Grezda, opalio sa 13 metara, pored stative

78 - zamalo je Letica obranio...šteta

78 - GOL - Hajradinović

77 - Caktaš je igrao džonom u 16-ercu na Lopi, i penal je za Osijek

75 - brza kontra Bijelih, ali Caktaš se spetljao

74 - izlazi Gyurcso, ulazi Filip

74 - žuti za Fomitschowa, bez razloga

73 - ulazi Ejupi, izlazi Mudražija

72 - sam je Marić na osam metara, Letica brani

70 - Boban je opet u zaleđu, hajdukovci su stali, iz drugog plana je natrčao Grezda, izbio sam ispred Letice, ali neumorni Juranović je spasio čisti gol

67 - sam je Boban, u teškom zaleđu, Letica bravurozno spašava

66 - sam je Škorić nakon ubačaja, ali je promašio loptu

65 - ušao je Kožulj, izašao Hamza

63 - opet je prošao Boban, Savvas ga ruši i to je žuti karton

58 - lijepa akcija Bijelih, prošao je ubacio Said u peterac, a Šimunec zabio u vlastitu mrežu

57 - GOOOOOOOOOOOOOOOOL - ag Šimunec

55 - džon Bobana na Fomiju, nekažnjeno

54 - žuti karton za Radoševića zbog hrvanja na centru

51 - dobar udarac Juranovića sa 18 metara, odbija Šimunec

50 - ulazi Caktaš, izlazi Toma Bašić

48 - lijepa akcija Hajduka, ali Juranoviću bježi lopta kod ubačaja

47 - slobodnjak za Osijek na 17 metara, Letica brani udarac Barišića

46 - počeo je drugi dio, naprid Bili!!!!!

45 - kraj prvog dijela...ljepotica prvenstva!

43 - joooooooooooooooooooooooooj - mrtva šansa Saida na 6 metara, Šimunec je u zadnji tren blokirao njegov udarac za vodstvo Hajduka

42 - nezgodni slobodnjak Tome Bašića iskosa boksao je Malenica ravno na nogu Savvasa na 11 metara, srednjak Hajduka ne griješi!

41 - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL - Savvas

39 - zabio je Ukrajinac iz slobodnjaka sa 30 metara

38 - GOL - Lopa

37 - Borji je opet pobjegao Boban, prekršaj i žuti karton za stopera Bijelih

35- lijepa akcija Bobana, lopta je došla do Grezde na 10 metara, ali Letica spašava!

33 - ukrao je Bašić jednu loptu na sredini, sjurio se do 16 metara i umjesto da doda potpuno samom Gyurcsu, pucao, a Škorić je odbio...šteta, morali smo povesti sad

31 - najviši je Said na 12 metara, ali udarac je neprecizan

30 - smirila se malo utakmica nakon vatrometa u početku...teren je pretežak od kiše

23 - Bašić ubacuje iz slobodnjaka iskosa, Grgić odbija u korner, nakon kornera u kontri je sam Grezda, ali Letica spašava, u minimalnom zaleđu je bio Grezda

22 - prošao je Boban po krilu, ubacio u peterac do Marića koji je izjednačio

21 - GOL - Marić

20 - prošao je Boban i raspalio sa 25 metara, nebu pod oblake

16 - prošao je Juranović od gola Hajduka skoro do Osijekovog, i u odlučnom trenutku krivo dodao do Saida, odnosno Said je stao

14 - prošao je Hamza i umjesto da uposli usamljenog Saida pokušao je pucati sa 25 metara

12 - dobio je Hamza žuti karton zbog prekršaja

11 - nevjerojatna utakmica po blatnjavom terenu u prvih 10 minuta...moglo je biti 3,4:2 za Hajduk dosad...

10 - sad je Said najviši na 6 metara, ali se spetljao

9 - sam je Gyurcso na 14 metara, ali lopta mu je pobjegla...šteta

8 - slobodnjak Barišića sa 20 metara odsjeda na gredi...sreća za Bijele

7 - sam je Grezda na 13 metara, Letica spašava

6 - opet Said dobro za Gyurcsa, udarac sa 14 metara brani Malenica

5 - gurnuo je Said za Juranovića koji se sjurio prema golu, ali njegov udarac ide malo pored stative

4 - prošao je Gyourcso po krilu kao brzi vlak i idealno ubacio na pet metara, natrčao je Toma Bašić i Hajduk vodi!

3 - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Toma Bašić!

2 - gužvu u 16 čisti Radošević

2 - pokušao je Gyurso, ali se spetljao na 16 metara

1 - počela je utakmica, naprid Bili!!!!!