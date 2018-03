Hajduk u derbiju: spremni za duboko oranje u Gradskom vrtu

Zoran Nižić vraća se nakon ozljede za današnji derbi u Gradskom vrtu.

Kapetan “bijelih” očekuje se u početnom sastavu, trebao bi zauzeti svoje mjesto u zadnjoj liniji. A što se ostatka momčadi tiče ne očekuju se neke radikalne promjene u odnosu na momčad koja je u polufinalu kupa eliminirala Lokomotivu, ali i pružila vjerojatno najbolju igru u drugom dijelu sezone.

Za razliku od domaćih mučenja u probijanju protivničkog bedema protiv Slavena, Rudeša i Istre 1961 protiv Lokomotive je nedostajala praktično samo bolja realizacija da Hajduk susret mnogo prije usmjeri u svoju korist. I na tom tragu će “bijeli” pokušati nastaviti, graditi dalje na tome.

Bašić od starta

U kadar se nakon oporavka od ozljede vraća i Dante Stipica, i on se našao među 19 putnika za Osijek (otpao je Ivo Grbić), no mjesto među vratnicama je čvrsto u rukama Karla Letice. Kako će se s povratkom Marka Futacsa pričekati do idućeg vikenda i prijateljskog susreta protiv Gornika u Zabrzeu, očekuje se kako će u navalnom dijelu opet glavne uloge imati Ahmed Said Said i Adam Gyurcso.

Grk Savvas Gentsoglou mogao bi pak biti prekomandiran iz zadnje linije u veznu. Naime, jučer je dosta kiše napadalo u Osijeku, na ionako vremenskim neprilikama načeti travnjak. Očekuje se jako težak teren na kojem će uz Josipa Radoševića jako dobro doći igrač njegovog profila. Vjeruje se kako će se Toma Bašić opet naći u početnoj postavi, u zadnja dva susreta ulaskom s klupe protiv Istre 1961 (asistencija za drugi gol Saida, a “zakuhao” je ubačajem i treći gol Letice) i u kupu protiv Lokomotive ponovno je bio u pravim izdanjima.

Osječani pak imaju svojih problema sa sastavom. Izvan konkurencije im je prva stoperska linija, dvojca bivših igrača Hajduka. Uz bivšeg kapetana Hajduka Gorana Milovića koji je dobio crveni karton u susretu protiv Intera, nema ni bivšeg juniora “bijelih” Matea Baraća koji ima tri žuta kartona. Već neko vrijeme nema ni veznjaka Domagoja Pušića, od ozljede gležnja na startu drugog dijela sezone protiv Dinama u Gradskom vrtu.

Stoga se očekuje kako će trener Zoran Zekić opet u zadnju liniju povući Milu Škorića, a društrvo će mu činiti Andrej Šimunec.

No Zekić ima velike probleme i na drugoj strani terena, iako su tu Osječani gotovo kompletni. Glavne udarne igle sastava iz Gradskog vrta Muzafer Ejupi, Dmitro Lopa... u zadnje vrijeme daleko su od željene forme.

Nadaju se u splitskim redovima da će tako i ostati, da neće baš danas netko od njih proraditi.