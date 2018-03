Milović: Hajduk je moj klub, najbolje da Bijeli uzmu duplu krunu, a Osijek osigura Europu

Stara je stvar: odatle si, odakle ti je žena! Davna izreka i mudrost primjenjuje se i na Gorana Milovića (29). Splićanin, splitovac i hajdukovac, u povratku iz Kine smjestio se u - Osijek, a sve vam postaje jasnije kad saznate da mu je supruga Ana – Osječanka.

Pa i mali Duje, Milović sinčić od niti pet mjeseci, odrasta u – Osijeku. Sa svojim tipičnim, fetivim splitskim imenom, čekaju ga proljetni izlasci u kolicima, uz Dravu...

- Lijepo mi je u Osijeku, Split je moj grad, ali ionako sam često bio kod obitelji moje supruge, pa ajde da sad budemo ovdje malo duže. Tek smo dobili našeg malog Duju, neka supruzi bude lakše kod svojih – priča nam Milović.

I baka-servis neka bude osječki. Upoznali su se u Splitu, na studiju Kineziologije, ali otkad su prohodali kao momak i cura, svako malo trčali su i u Osijek.

Za reć' pravo, zar nisu Osijek i Hajduk u zadnje vrijeme pupčanom vrpcom povezani? Kos, Slovaček i Kopić, a u Osijeku Milović. Neće Milović sutra igrat protiv Hajduka, isključen je protiv Rudeša. A čak je i gol zabio. Nema njega, baš kao ni Sinjanina Matea Baraća. Osijek će bez Dalmatinaca na Hajduk.

Jel' to bio namjerni crveni karton? Pitamo Milovića, a on se skoro pravda:

- Namjerno? Ni slučajno! Baš sam željan igre i još sam dao gol i igra mi se. Veselio sam se susretu s Hajdukom, s Nižićem s kojim se redovito čujem, a sudac mi je dao dva žuta kartona.

Hoće Bruno Marić, lak na obaraču...

- Kad me već pitate prvi žuti mi se ne čini nikako opravdan, uopće nisam osjetio igrača na nozi, nego sam okrznuo balun. Čudio sam se da je faul uopće sviran. A drugi žuti, ja sam izlazio iz duela, čak bih rekao da je faul na meni. Zakačio sam protivnika, nije da nisam. Sve izgleda ružnije kad to napravi igrač kao ja, od skoro dva metra i još 92 kila. Tako sam dobio crveni karton. Ma kakvi namjerno...

S guštom biste igrali?

- Ma nema veze gušt, ja sam profesionalac koji je željan igre i nastupa. Hajduk je moj klub, bio i ostao, navijam za Hajduk otkad znam za sebe, otkako sam u Splita bio. A sad sam u Osijeku i želim kao i uvijek pošteno igrati. Na tribinama će mi se miješati emocije, igrat bi mi bilo lakše. Lako bismo se dogovorili da se mene pita. Hajduku dupla kruna, a Osijeku izlaz u Europu!

Lukavo. Nego, zašto niste u Kini ostali?

- Nisam nastupao, postao sam višak. Odigrao sam samo četiri utakmice u zadnjih devet mjeseci i to je postalo nepodnošljivo koliko god kinesko iskustvo bilo dragocjeno. Tražio sam gdje ću na posudbu, trebao sam u Genclerbirligi, ali je u Ankaru u zadnji čas upao Pogba, brat poznatijeg Paula koji je u Manchester Unitedu. Florentin Pogba, Gvineja, 27 godina. Igrao je za St. Etienne. On mi je uzeo mjesto... On i Paul su kao braća Boateng, svaki igra za svoju reprezentaciju, Paul za Francusku, ovaj moj za Gvineju.

A vaš Chongqing Dangdai Lifan?

- Promijenilo se pravilo, smanjili su broj stranaca. Bila su tri stranca plus jedan Azijat, sad je jedan manje. Trener je stavio svoga Korejanca na veznog. Taktika je postala straga pet Kineza, Korejanac u sredini, naprijed Brazilci. I onaj Alen Kardec šta ga je Hajduk svojedobno spominjao. Morao sam se negdje smjestit, pa kad nije Turska, evo me u Osijeku.

U Hajduku se Nižić nije prodao, a nije ni Parma uletjela?

- Nije, makar gazda Kinez ima i Parmu. I Granadu u Španjolskoj. Uletio je Osijek...

Na radost supruge Ane.