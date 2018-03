Marko Futacs: Oba su mi koljena na top nivou

Marko ipak stiže na Kosovo polje. Nije kasno. Povratak je – na vidiku.

Danas Marko Futacs broji 223 dana od teške ozljede prednjih križnih ligamanata lijevog koljena na derbiju protiv Dinama. Iza njega je sedam mjeseci stanke, operacija, duga rehabilitacija, povratak treninzima, radu s momčadi. A i potpuni povratak utakmicama je sve bliže. Nada se već za petnaestak dana.

- Vjerujem da ću najkasnije prve minute dobiti u derbiju protiv Rijeke. Možda odem s momčadi idućeg tjedna i na prijateljsku utakmicu u Poljsku i tamo zaigram, pa da se malo napunim samopouzdanjem za Rijeku (op. p. u subotu 24. ožujka Hajduk je u rođendanskom susretu gost Gornika u Zabrzeu) - rekao je Futacs koji bi najkasnije trebao “uskrsnuti” na Veliku subotu, 31. ožujka kada je Rijeka gost na Poljudu.

- Ima tu neke simbolike, i kada sam se prvi put vraćao u Hajduku nakon ozljede prvi susret koji sam zaigrao bio je protiv Rijeke na Poljudu – prisjetio se Futacs.

Tada se tek po dolasku u Hajduk nakon ozljede u prijateljskom susretu u Sinju utakmicama mjesec i pol kasnije vratio baš protiv sastava s Rujevice na Poljudu. Bio je to njegov službeni debi za Hajduk.

Vjeruješ li da bi se do finala kupa 23. svibnja mogao vratiti u formu u kojoj si bio prije ozljede?

- Nadam se da ću do tada biti u formi u kojoj sam bio prije nego što sam se ozlijedio, ali i da ću ovaj put brže uhvatiti formu nego prošli put kada sam se vraćao nakon duže pauze. Osjećam se dobro, bolje, samo mi još samo nedostaju utakmice – poželio je najbolji strijelac Prve HNL prošle sezone.

Kako uspoređuješ ovaj povratak nakon ozljede s onim prethodnim, jer kada si tek potpisao za Hajduk vraćao si se nakon devet mjeseci stanke poslije teške ozljede drugog, desnog koljena?

- Sada sam spremniji. Imao sam bolju rehabilitaciju najviše zahvaljujući Hajduku, ali i mom iskustvu s tim stvarima. Hajduk mi je omogućio najbolju moguću rehabilitaciju, kao i liječenje i operaciju u Portugalu. Drugi mi je put da prolazim kroz nešto slično pa mi se i lakše nositi s tim. Sada su mi oba koljena na top nivou ha, ha, ha – našalio se svojoj “peguli” Futacs.

A koliko se vidi onako odokativno izgledaš i više fit nego kada si se taj prvi put u Hajduku vraćao nakon ozljede? Nema viška kilograma.

- Imam istu težinu kao i u vrijeme kada sam se ozlijedio, a tada sam kada sam se vratio poslije ozljede kada sam tek došao u Hajduk imao pet kilograma više nego sada.

Nakon ozljede i operacije govorio si da ćeš u znak toga napraviti novu u svojoj kolekciji tetovaža, simbolične robotske noge?

- Nisam još ništa napravio, a volio bih neku tetovažu posvetiti tome. Bio sam potpuno koncentriran na povratak, treninge...

Da li ti ovi zadnji dani pred potpuni povratak utakmicama što se ono kaže najduže traju?

- Teško je sve to prolaziti, blizu sam. Jedan test me dijeli od potpunog povratka, da mi doktori kažu: “U redu, možeš.”. Doktori iz Portugala koji su me operirali trebaju dati zeleno svjetlo, potvrdu da sam spreman za utakmice. Ako oni odgovore pozitivno to je to.