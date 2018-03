Kopić: Nijanse će odlučivati, a turske sapunice ne gledam

U nedjelju u 15 sati Hajduk je gost Osijeka u Gradskom vrtu. Dva dana prije susreta pred sedmu silu izašao je trener "bijelih" Željko Kopić.



- Apsolvirali smo polufinale kupa i Lokomotivu, okrećemo se prvenstvu, utakmici u Osijeku. Svjesni smo da nas čeka izuzetno zahtjevna utakmica. Uvijek ove utakmice Osijeka i Hajduka imaju specifičnost, to su susreti visoke energije. Ova dva dana od Lokomotive smo iskoristili za regeneraciju, potrošnja je bila i emocionalna i energetska. Kada se na to nadoveže prethodna utakmica s Istrom, onda nam je to zaista bilo potrebno. Zaključno sa sutrašnjim treningom ćemo vidjeti sve što se tiče zdravstvenog statusa igrača. Napravit ćemo sve da odigramo kvalitetnu utakmicu – najavio je Kopić.



Osijek je u malom padu u nastavku sezone, i zbog toga što je zbog vremenskih neprilika imao poteškoća s odrađivanjem treninga. Je li Hajduk favorit?



- Utakmice i u Osijeku i na Poljudu uvijek imaju visoki naboj. Ova utakmica je potpuno otvorena, nijanse će odlučivati hoće li susret otići na jednu ili na drugu stranu. Ne zamaramo se ulogama tko je favorit.



Hoće li biti promjena u momčadi nakon 120 minuta igre protiv Lokomotive? Čeka vas težak teren?



- Potrošili smo se, ali radimo sve da se regeneriramo na pravi način. Tek danas imamo pravi trening, tek tada ću moći procijeniti stanje svakog pojedinca.



Osijek?



- Osijek je još ljetos u europskim kvalifikacijama imao niz kvalitetnih utakmica. Možda u zadnje vrijeme nije na željenoj razini, ali to ništa ne znači. Tamo je sada mobilizacija na najvišoj mogućoj razini i mi smo svjesni što nas tamo očekuje. Bez obzira što u zadnje vrijeme nisu pokazali da su u optimalnom stanju to ne znači previše.



Imate li tajnog špijuna da vas izvijesti o sastavu Osijeka?



- Ne bavim se tim stvarima. Osijek ima dovoljno široki kadar i siguran sam da će napraviti sve da igraju najspremniji.



Hoće li Osijek jurnuti od prve minute, da se pokuša vaditi na Hajduku?



- Osijek se uvijek pokušava nametnuti od prve sekunde na svom terenu, koliko mu to protivnik dopušta. Neovisno igra li s nama ili nekim drugim tako će vjerujem pokušati i ovaj put. Na nama je da na to odgovorimo na pravi način.



Je li prvo poluvrijeme protiv Lokomotive najbolje izdanje Hajduka otkad ste došli?



- Slažem se da smo odigrali jako dobro prvo poluvrijeme protiv Lokomotive. To je obrazac smjera u kojem želimo ići. Želim da toga bude što više, da već u Osijeku pokažemo još više dobrih stvari u svojoj igri.



Zadnji put sve vi visoko izašli u Gradskom vrtu, Erceg je tada bio nositelj agresije u navali. Tko će sada biti u toj ulozi?



- To prije svega ovisi o stanju igrača.



Što je s kapetanom Nižićem, hoće li biti spreman?



- Zaista smo dan-dva pred Lokomotivu radili treninge da vidimo je li na razini za utakmicu. Od subjektivnog osjećaja da si bolje, do objektivnog da si zaista na pravoj razini za susret je ipak razlika. Nismo htjeli to iskušavati na onakvom terenu, kompromitirati njegovo stanje. Vidjet ćemo još do ovog susreta.



Je li ovo dodatni psihološki pritisak, Hajduk je u finalu kupa, opet bliže Dinamu? Treba mirne glave ući u utakmicu.



- Do ovog gdje smo sada došli smo kroz mir, stabilnost, analize... Ne bavim se brojem bodova, razlikama na tablici, nego samo pripremama za sljedećeg protivnika.



Je li širina kadra prednost Hajduka u odnosu na Osijek?



- Imamo dovoljan broj igrača, nekad nas malo ozljede poremete, ali to kompenziramo na druge načine, prilagodimo se trenutku u kojem nam se igrači nalazi. Osijek ima dovoljno širine, kvalitete. Za nas je najbitnije da se psihološki pripremimo za pravi ulazak u utakmicu, pa da se držimo taktike i preko prave igre dođemo do rezultata.



Kakvi vas osjećaji prožimaju? Ipak ste napravili veliki rezultat, ušli ste u finale kupa, približili se Dinamu... Uspijete li spavati

mirno, gledate li umjesto sna turske sapunice?



- Velika je to stvar, slažem se. Sretan sam, prvenstveno zbog igrača. Kada vratim film malo unatrag kada sam došao u klub znam kakva je bila situacija. Drago mi je zbog svih ljudi u klubu, navijača. To nam je i obveza da u svakom trenutku budemo pravi. Što se mene tiče i dalje radimo što bolje možemo, a napredak u igri i individualni me ispunjavaju pozitivnim emocijama. Turske sapunice ne gledam.



Osijeku nedostaju Milović i Barać u zadnjoj liniji. Koliko se to može iskoristiti? Hajduku šestorica igrača imaju po dva žuta kartona i u slučaju trećeg prijeti im preskakanje susreta s Rijekom na Poljudu?



- Osijek ima dovoljan broj igrača, Škorić može igrati i u zadnjoj liniji i u veznom redu. Vidjet ćemo za koji će se sastav i formaciju odlučiti. Bez obzira na to na nama je da budemo pravi. A što se tiče kartona u nijednu utakmicu nismo ušli s kalkulacijama. Ova utakmica nam je prioritet, nema čuvanja. Nećemo nikoga ni upozoravati. Ide se u svaku utakmicu najjače. A onda ćemo za sljedeću utakmicu opet tražiti tko će igrati. Tko ne bude mogao igrati onda ulazi drugi.



Hoće li se eventualna pobjeda u Slavoniji proslaviti uz šarana ili fiš paprikaš?



- Nemamo vremena za to, nakon utakmice čeka nas odmah autobus za Split. Igrači imaju ponedjeljak i utorak slobodno da se malo odmore.