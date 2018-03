Letica: Nastavljaju se svi moji snovi; predsjednik Kos poslao poruku HNS-u!

Veliko slavlje u svlačionici "bijelih", ušao je i Ivan Kos, orila se pjesma, razlijegala u prizemlju stadiona u Kranjčevićevoj. Pjesma naša, dalmatinska, hrvatska, pobjednička! Nije se razglabalo o 10. minuti i pogrešci Bebeka koji nije dosudio penal za Hajduk. Postalo je manje bitno. Trenutak zadovoljstva, pomalo i euforije:

Predsjedniče, hoće li bit premija? - pitali smo Kosa.

- Ha, to me pitate, sad je to najmanje bitno!

Neće predsjednik bit škrte ruke, premda je zadržao mir pred novinarima i govorio vrlo razborito i suzdržano o malim koračićima kojima se ide naprijed, kako je finale velika stvar, ali samo segment u ukupnim nastojanjima da Hajduk na svim poljima bude brži, viši, jači...

- Raduje me da je osim Torcide 95 posto publike na stadionu podržavalo Hajduk jer je to znak da smo na pravom putu i da se podržava ono što radimo i što se borimo svo vrijeme – rekao je Kos.

Sad je hit "Gori lampa nasrid Vinkovaca" ili "Dođi u Vinkovce". Dva su lajtmotiva koji pozivaju na krešendo ipak uspješne sezone "bijelih".

U prolazu prišao nam je Igor Cvetković iz Lokomotive.

- Čestitam i želim da sad osvojite kup - rekao nam je. Pa sad što god budu mislili u Maksimiru o tome, mislit će. Cvetković je iskreno čestitao nakon teške bitke koju je razriješio tek grop s penala.

U mislima prema (zasluženom) finalu u svibnju. Trener Željko Kopić nije bio smion da kaže "hoću Dinamo" ili "hoću Rijeku". Nije on Ćiro Blažević da kaže i poruči "hoću Liverpool..."

Možda je to za Hajdukove ambicije dobro. Suzdržanost. I učinkovitost.

Zapravo, Karlo Letica podiže letvicu Hajdukovih ambicija. Bau-bau između Hajdukovih vratnica, golman koji straši protivniočke napadače rekao je:

- Dali smo svoj maksimum, nastavljaju se svi moji snovi. Teška je bila utakmica, teren je bio težak, a ja uglavnom gledatelj. Nije lako ni to. Vjerujte da smo se iscrpili, a dali smo svoj maksimum. Osjećam da je to bio pravi put do finala. Da se boriš sto posto!

O jedanaestercima, što kažete?

- Vjerujte, to je lutrija. Nemam druge riječi za to. Kako bih vam to drugačije opisao, da su vidjeli mene pa promašivali?! Hvala dragom Bogu da je tako. A za Majera i Musu, jesu li se prepali, pitajte njih!

Koga biste u finalu željeli?

- Tko god bio, bit će prava utakmica!

Onda smo predsjednika Kosa pitali kad će Letica dobiti profesionalni ugovor:

- Prvo stvari želimo riješiti, pa ćemo onda objaviti – odgovorio je Kos. Nije to Letica slušao.

Išli smo dalje s mikrofonom kroz slavlje "bijelih". Umjereno slavlje. U svlačionci su bili na trenutak raspojasani, po izlasku su bili vrlo mirni i dostojanstveni.

Strijelac odlučujućeg udarca s bijele točke, kapetan Josip Radošević, kazao je:

- Dosta smo kvalitetno odigrali ovaj meč, odmah smo ušli ozbiljno i željeli se nametnuti. Bila je ta situacija oko nedosuđenog penala, odnosno trebalo ga je suditi, ali nije... Međutim, nismo o tome razmišljali dalje, igrali smo svoje, ulog je bio velik. Najbitnije je da smo prošli u finale, to daje posebnu sliku na cijelu sezonu i ajmo se sad orijentirati na prvenstvo koje postaje zanimljivo i sve je otvoreno – rekao je Radošević pun optimizma.

Pred mikrofonima Z1 televizije Ivan Kos je govorio o odnosima s HNS-om:

- Stalno ukazujemo na nepravilnosti, ne dižemo mi tenzije. Svjesni smo nelogičnosti koje se događaju u Savezu. Oni nas prave ludim, a mi podižemo zbog toga glas. HNS nije na dobrom putu. Mogu satima nabrajati. Nikakvog napretka nema! Mi želimo dijalog radi promjena. Ali promjena nema! Želimo promjene, a ne da se događaju stvari kakvima smo i danas svjedočili (pretpostavljamo da je mislio na nedosušen penal Bebeka, op. a.). Promjene dolaze s novi ljudima, novih ljudi nema. Želimo da svima bude bolje, a nove ljude u HNS-u ja ne vidim.

I rečenica o Kopiću:

- Pravi je stručnjak i vrhunski profesionalac. Rezultati o njemu sve govore.