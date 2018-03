Hajduk je oštećen za jedan penal sigurno, no pogledajte ovu situaciju: je li Bebek opet pogriješio na štetu Bijelih?

Sudac Bebek se definitivno nije proslavio suđenjem u Kranjčevićevoj ulici, izvući će ga činjenica da je Hajduk prošao u finale. Možda se i neće toliko provlačiti po medijima neke vidljive pogreške.

Za 9. minutu ne treba niti govoriti, to smo apsolvirali kako je riječ o prekršaju Majstorovića nad Saidom za najstrožu kaznu, nema ničeg spornog. Čak i dosuđeni korner za Hajduk nema smisla jer Majstorović nije igrao loptom, nego je uhvatio u “škare” Saidovu desnu nogu.

No jedan detalj je sigurno o kojem bi mogli raspravljati, sigurno će i sudački eksperti imati svoje mišljenje. Riječ je o situaciji iz 24. minute. Toma Bašić je izveo slobodan udarac, Šemper nesigurno odbio loptu na koju su startali Said i Majstorović (opet !). Čini se da je napadač Hajduka u boljoj poziciji, bliže golu i da ga Majstorović gura s leđa i to ravno na Šempera. Je li to start za najstrožu kaznu ?

U nastavku akcije je Borja Lopez s pet metara iz voleja pogodio gredu, akcija je nastavljena i nije bilo puno prigovora. No ostaje za raspravu.