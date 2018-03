Plete oduševljen nasljednikom na golu Hajduka: Žao mi je samo što ga nisu prije prepoznali

Legendarni reprezentativac Hajduka Stipe Pletikosa prokomentirao je igru Hajduka, ali i mladog Karla Letice. Sve je posvećeno mladom vrataru, od interesa Reala, do njegovih obrana u posljednje vrijeme. Dapače Pletikosa je kazao kako bi trebalo ozbiljno razmisliti o trećem vrataru za Rusiju s obzirom na to da je talentirani Dominik Livaković u krizi, a Letica nadire krupnim koracima.

- Mene samo žalosti činjenica da Karla Hajdukova struka nije prepoznala prije i da već dvije godine nije prvi vratar. On je veliki potencijal. Ja sam recimo imao sreću da me Katalinić sa 17-18 godina stavljao braniti. Jedan je Mihajlović „otkrio“ Donnarummu o kojem svi pričaju, a Karlo je jednako takav potencijal. I ova priča Marce oko Reala me ne čudi, vidjeli su kvalitetu i žele ga prvi uzeti. Kolika sam imao prilike s Karlom pričati vidim da je momak smiren, čiste glave, skroman, ostvarit će veliku karijeru – kazao je Pletikosa.

Inače baš je nekadašnji vratar Hajduka zabio u karijeri osam zgoditaka, istina sve iz jedanaesterca.

- Bila je jedna situacija, protiv Zagreba u gostima kada sam postigao gol, ali je bio poništen zbog prekršaja koji je istina postojao. Ali ovo što se dogodilo je baš izvrsno, poseban događaj i drago mi je zbog Karla i Hajduka – kazao je Pletikosa.

O igri Hajduka nije imao toliko pohvala, istina je da su posebno u početku protiv Istre igrali u nižoj brzini.

- Filip još nije u formi, ne drži dobro svoju liniju, Said se dosta u svojim kretanjima „lijepio“ uz stopera, sebe zatvarao, bilo je pogrešnih kretanja u igri i to se sve mora korigirati jer se ima i mogućnosti i prostora – zaključio je Pletikosa.